Call of Duty Black Ops 6: Bug schenkt Spielern Tausende Jolly Archies, andere gehen leer aus

Archie's Festival Frenzy ist das neueste Event in Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6. Mit festlicher Atmosphäre und einer Vielzahl von Belohnungen bietet das Event jede Menge Impulse für Spieler, sich ins Geschehen zu stürzen. Ziel ist es, durch Eliminierungen die spezielle In-Game-Währung "Jolly Archies" zu sammeln, um die Belohnungen freizuschalten. Doch ein interessanter Bug sorgt nun für hitzige Diskussionen in der Community.

Ein Event voller Belohnungen

Das Event läuft vom 19. Dezember 2024 bis zum 3. Januar 2025. Zu den Belohnungen gehören kosmetische Items wie Skins, Ladebildschirme, Rufkarten und Embleme sowie Double-XP-Tokens, die den Spielerfortschritt beschleunigen. Der Hauptpreis des Events ist die neue AMR Mod 4 Sniper Rifle, die besonders bei kompetitiven Spielern beliebt ist. Spieler müssen eigentlich hart grinden, um genügend Jolly Archies zu verdienen, doch der Bug hat die Dynamik des Events erheblich verändert.

Ein Bug spaltet die Community

Einige Spieler berichten, dass sie das Event mit Tausenden von Jolly Archies gestartet haben – ein massiver Vorteil, da die teuerste Belohnung nur 50 Jolly Archies kostet. Extrembeispiele zeigen sogar Spieler mit über 20.000 Jolly Archies, was das sofortige Freischalten aller Belohnungen ermöglicht. Während einige die Erleichterung feiern, dass sie über die Feiertage nicht grinden müssen, zeigen sich andere enttäuscht. So etwa der Reddit-User RMennie, der erklärte, dass er das Event ohne Jolly Archies begonnen hat und sich nun benachteiligt fühlt. Viele Spieler hatten sich auf die Herausforderung gefreut und empfinden den Bug als unfair, da er die Spielbalance erheblich beeinträchtigt.

Die Community ist durch den Fehler gespalten, und es bleibt abzuwarten, wie Entwickler Activision mit dem Problem umgeht. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme. Der Bug mag für manche ein glücklicher Zufall sein, doch für andere trübt er das Spielerlebnis, stellt erneut die Qualitätssicherung bei Call of Duty infrage.