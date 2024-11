Call of Duty Black Ops 6: Der Game Pass hat den Verkaufszahlen nicht geschadet, sagt ein Analyst

Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 ist das erste Spiel der Reihe, das direkt zum Launch in den Game Pass kam.

Geschadet hat das den Verkaufszahlen des Spiels offensichtlich nicht, zumindest nicht in ihrer Gesamtheit.

Nach Angaben von Analyst Mat Piscatella hat Black Ops 6 im Game Pass "anscheinend nicht zu einer massiven Kannibalisierung der Verkäufe geführt", jedenfalls in den USA, von wo die Daten stammen.

Bei den Gesamtverkaufszahlen habe es jedoch einen weiteren Wandel in Richtung PlayStation 5 und PlayStation 4 gegeben. Soll heißen: Der PlayStation-Anteil an den Gesamtverkäufen ging nach oben.

Call of Duty: Black Ops 6 to Game Pass did a few things in the US... it resulted in a subscription spending boost, shifted share of full game sales to PlayStation, did not appear to result in massive cannibalization of sales, and did not appear to provide a significant boost to Xbox Series hardware.