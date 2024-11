Call of Duty Black Ops 6: Diese drei Multiplayer-Karten kommen in Saison 1

Am 25. Oktober 2024 erschien Call of Duty: Black Ops 6 von Entwickler Treyarch und Raven Software für PC, Xbox und PlayStation. Kurz vor der ersten Saison des Shooters veröffentlicht Publisher Activision einen Teaser. In diesem erhaltet ihr erste Einblicke in drei kommende Mehrspieler-Karten.

Drei neue Karten für Black Ops 6 im Anmarsch

Auf X schreibt der offizielle Kanal von Call of Duty: "Staffel 01 entführt Black Ops am 14. November in den kriminellen Untergrund. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf einige der neuen Karten, die in dieser Saison für den BlackOps6 Multiplayer erscheinen."

Bei den Maps handelt es sich um drei 6-gegen-6-Karten, von denen eine auch als 2-gegen-2-Karte erscheint. Die Namen der Karten sind "Hideout", "Extraction" und "Heirloom".

Season 01 takes Black Ops to the the criminal underground on November 14. 🥷



Here's a sneak peek at a few of the new maps coming to #BlackOps6 Multiplayer this season 👇



💰 Hideout - 6v6

🚁 Extraction - 6v6

🖼️ Heirloom - 6v6 & 2v2 pic.twitter.com/V15xECoI4L — Call of Duty UK (@CallofDutyUK) November 4, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Saison, die am 14. November startet, soll laut Activision "eine kolossale Menge an kostenlosen Inhalten" enthalten. Unter diesen neuen Inhalten befinden sich auch Multiplayer-, Zombies- und Warzone-Karten.

Mit dem Start der ersten Saison dürfen sich Spieler auch über eine neue Warzone-Karte mit dem Namen "Area 99" freuen. Activision beschreibt die Karte so: "Area 99 - oder genauer gesagt die Echo Ridge Weapons Station - ist ein streng geheimes Regierungsgelände, das in den 1950er Jahren errichtet wurde und nur wenige Kilometer vom ursprünglichen Nuketown-Testgelände entfernt liegt."

Letzten Dienstag, also vor einer Woche, wurden bereits erste Inhalte für Call of Duty: Black Ops 6 nachgereicht. Dazu gehörten ein neuer Infected-Modus sowie die beliebte Karte Nuketown, dessen Abwesenheit die Spieler bereits bemerkt hatten. Auch hier bei uns in den Kommentaren wurde nach der Map gefragt.

Call of Duty: Black Ops 6 ist ein besonderes CoD. Nicht nur ist es trotz der Acitivision-Übernahme durch Microsoft auf der PlayStation erschienen, es ist zudem auch zum allerersten Mal direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass gelandet. Den günstigen Testzeitraum des Abos hatte Microsoft kurz vor der Veröffentlichung des Spiels im Oktober jedoch gestrichen.