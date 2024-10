Call of Duty Black Ops 6: Neue Xbox-Controller und Schutzhüllen begeistern die Fans

Kurz vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 stellt Microsoft passende Controller und eine Schutzhülle für die Xbox Series X vor. Das Zubehör ist in Schwarz, Weiß und Orange gehalten und soll euch in die "Spionagethriller-Ära der 90er-Jahre" entführen.

Damit ihr euch daheim wie im Spionage-Thriller fühlt

Wenn ihr Call of Duty so sehr liebt, dass ihr es am liebsten überall in eurer Wohnung sehen wollt, sind die neuen Controller und Xbox-Series-X-Hüllen, die Microsoft heute vorgestellt hat, ein guter Anfang. Obwohl das Spiel noch nicht erschienen ist, könnt ihr schon jetzt die anpassbaren Xbox-Controller-Varianten sowie eine kosmetische Abdeckung für die Xbox Series X vorbestellen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ganz klassisch könnt ihr den normalen Wireless-Controller im Black-Ops-6-Design kaufen. "Verleihe deiner Konsole ein auffälliges Design mit einem verwirrenden, ineinander verschlungenen Gewirr aus Spionage-Thriller-Design-Themen der 90er Jahre", schreibt Microsoft. Im Design Lab könnt ihr den Controller noch weiter anpassen.

Wer es mit Black Ops 6 etwas ernster nimmt und alles aus seinem Aim herausholen will, kann sich auch den neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ansehen. "Passe ein Tarndesign an, das sich perfekt für verdeckte Operationen eignet. Füge austauschbare Komponenten hinzu, um wie ein Profi zu spielen", heißt es.

Das grundlegende Design ist hier dasselbe, wie beim Standard-Controller, optisch wird der Elite-Controller durch die schwarzen Griffe hervorgehoben, auf denen ihr das Spionage-Design ebenfalls wiederfindet. Auch hier könnt ihr im Design Lab noch eigene Anpassungen hinzufügen.

Auch eine passende Schutzhülle bietet Microsoft an. Diese passt auf die größere Xbox Series X und verleiht eurer Konsole ein von Textausschnitten und Symbolen durchzogenes Design, das sicher die Aufmerksamkeit jedes Besuchers auf sich zieht.

Der Standard-Controller im Black-Ops-6-Design kostet 98,95 Euro. Für den Elite-Controller zahlt ihr 154,98 Euro. Die Schutzhülle für die Xbox Series X könnt ihr für 54,99 vorbestellen.

Sprechen euch die neuen Controller und die Schutzhülle an? In den Kommentaren des Trailers sind die Fans mehr als begeistert und loben die Optik des neuen Zubehörs.