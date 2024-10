Call of Duty Black Ops 6: Dieser deutsche Hollywood-Star steckt hinter Felix Neumann

Am 25. Oktober erscheint Call of Duty: Black Ops 6 für PlayStation, Xbox und PC. Neben einer neuen Kampagne und noch mehr Multiplayer-Erlebnissen könnt ihr euch in Activisions Shooter auch über die Stimme eines Hollywood-Stars freuen.

Ein Gesicht, das euch bekannt vorkommen sollte

Einer der neuen Charaktere aus Call of Duty: Black Ops 6 Ex-Stasi-Mann Felix Neumann. Neumann kennt sich gut mit Technik aus und kämpft an der Seite von Frank Woods und Troy Marshall. Doch wer steckt nun hinter diesem Charakter?

Die Stimme gehört Tom Wlaschiha. Wer soll das sein, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ein kurzer Blick auf Google reicht, um festzustellen, dass dieser deutsche Schauspieler und Synchronsprecher keine kleine Nummer ist.

Wlashihas bekannteste Rollen sind die des Jaqen H’ghar in der Serie Game of Thrones und die des Dmitri Antonov in Stranger Things.

Im der Pressemitteilung sagt Wlaschiha: "Die Rolle des Felix zu sprechen, war für mich sehr spannend. Er ist ein vielschichtiger Charakter, der im Laufe des Spiels mehrere Seiten zeigt, die die Spieler:innen so nicht erwarten werden. Man hat nur seine Stimme, um dem Charakter Leben einzuhauchen – das ist eine wunderbare Herausforderung und hat mir viel Freude bereitet."

In Call of Duty: Black Ops 6 geht es um die Golfkriege der frühen 90er Jahre. Dennoch ist die Geschichte rund um den abtrünnigen Protagonisten fiktiv. Nach einer fehlgeschlagenen Operation stellen die Abtrünnigen ein eigenes Team zusammen - zu dem auch Felix Neumann gehört.

Neumann wuchs in der DDR auf und wurde dort nach seiner Wehrpflicht von der Stasi rekrutiert. Nach einigen Jahren bei der Geheimpolizei bereut er diesen Schritt und beginnt, einige Geheimnisse nach Westdeutschland zu verkaufen. Mit dem Geld will er aus Ostdeutschland fliehen. In Westdeutschland angekommen, kommt Neumann über die Runden, indem er sein technisches Wissen an Kriminelle weitergibt.

Ein mutiger Mann, der jedoch auch lügt, betrügt und sich in kriminelle Machenschaften verwickelt, um zu überleben. Man weiß nie, was man an diesem Charakter hat und ob er bis zum Ende loyal bleibt. Irgendwie passend, die Rolle dem Schauspieler des gesichtslosen Mannes zu überlassen.