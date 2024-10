Call of Duty Black Ops 6: So knackt ihr den Safe - wie ihr das Unterschlupf-Rätsel löst

Call of Duty Black Ops 6 trägt euch kurz nach Beginn die Nebenmission Knack den Unterschlupf-Safe auf. Und na klar, es wäre kein Spiel über bleiverliebte Geheimdienstler, wenn nicht auch hier ein paar Rätsel zu lösen, geheime Räume zu finden und versteckte Safes zu knacken wären.

Gleich in Mission 2 von Call of Duty Black Ops 6 “Der Turm: Ankunft” gelangt ihr ins alte Safehouse von Russell Adler. Im zweiten Stock steht neben dem Bett ein verschlossener Safe, den ihr erst öffnen könnt, wenn ihr insgesamt sechs Rätsel in diesem Anwesen gelöst hat. Im Folgenden erklären wir euch, wie jedes einzelne funktioniert.

Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt

Generator-Rätsel im Safehouse starten - so geht's

Geht in Call of Duty: Black Ops 6 in den Keller, um dort einen Generator vorzufinden Dieser muss erst aktiviert werden, denn ohne Strom kommt ihr später nicht weiter. Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr den Brennstoff (ganz links) und den Kessel (Ventil in der Mitte) sowie die Zündflamme (rechts) auf eine Weise bedienen, dass der Generator anspringt.

So startet ihr den Generator im Unterschlupf in der zweiten Mission von Call of Duty: Black Ops 6

Hier die Schritte, die ihr durchlaufen müsst:

1. Stellt den Brennstoff so ein, dass die Anzeige auf halber Füllung steht.

2. Leert den Kessel in der Mitte (Zeiger zeigt nach unten links).

3. Stellt die Zündflamme an, eine Klingel ertönt, ein grünes Lämpchen erleuchtet.

4. Füllt den Kessel in der Mitte wieder komplett (zweimal drücken), die Klingel ertönt erneut, der Generator läuft.

Glückwunsch. Auf zum nächsten Rätsel, für das ihr die Schwarzlichtlampe benötigt, von der in der Akte im Generatorraum die Rede ist.

Zurück zu Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt

Klavier-Rätsel im Unterschlupf lösen

Im Raum mit dem Klavier hebt ihr nahe dem Kamin eine Schwarzlichtlampe auf. Aktiviert sie und ihr seht von dem Instrument auf dem Boden Fußspuren, die aus der Wand zu kommen scheinen. Ein klarer Hinweis auf einen geheimen Durchgang. Leuchtet ihr mit der Lampfe über die Klaviatur, seht ihr am oberen Rand versteckte kyrillische Schriftzeichen über jenen Tasten, die ihr drücken könnt. Jetzt müsst ihr nur noch herausfinden, in welcher Reihenfolge.

Auch dieses Rätsels Lösung erbringt ihr mit der Schwarzlichtlampe, denn die Schriftzeichen hat der Vormieter nummeriert mit Zaubertinte auf die Wände geschmiert. Hier die Fundorte der Hinweise in Bildern:

Black Ops 6 Klavier-Rätsel Lösung 1 of 7 Attribution

Drückt die Tasten also in dieser Reihenfolge:

Ми, Рe, Cи, До, Pe

Daraufhin öffnet sich eine Tür zu eurer Rechten. Und weil ihr die Tür über den Generator mit Strom versorgt habt, ist auch die untere Sicherheitstür schon offen.

Zurück zu Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt

Code fürs Bedienfeld – Keypad-Rätsel im Safehouse

Unten im geheimen Keller des Unterschlupfes von Call of Duty: Black Ops 6 kommt ihr an einer Menge Sicherheitsfenstern und verrammelten Türen vorbei. Irgendwann ist auf der rechten Seite aber eine Tür mit einem Bedienfeld daneben. Ihr müsst nun herausfinden, wie der Türcode lautet, wobei wieder einmal, die Schwarzlicht-Lampe hilft.

Benutzt das Bedienfeld und leuchtet mit der Lampe darauf. Der Code wird für jeden Spieldurchlauf zufällig generiert. Deshalb müsst ihr eure eigenen Hirnzellen anstrengen. Das Prinzip erkläre ich euch dennoch. Wer schon mal Wordle gespielt hat, kennt das vielleicht.

Mit Handschuhen wäre das nicht passiert (Call of Duty: Black Ops 6).

Ihr gebt die Zahlen ein, auf denen Fingerabdrücke zu sehen sind. Im Entschlüsselungsprotokoll auf der rechten Seite leuchten die Zahlen auf, wie ihr sie eingegeben habt. Ist die Zahl grün, habt ihr sie an der richtigen Stelle des Codes platziert. Eine gelbe Zahl ist in dem Code zwar vorhanden, aber an anderer Stelle. Zahlen können mehrfach im Code vorkommen, habt ihr eine grüne Zahl einmal zu viel eingegeben, obwohl sie nicht noch einmal vorkommt, wird sie auch rot aufleuchten. Das ist hilfreich.

Beachtet, dass auch die “Löschen-Taste” unten links Fingerabdrücke haben kann, was darauf hindeutet, dass nicht alle Zahlen mit Fingerabdrücken wirklich Teil der Kombination sind. Hier hat sich jemand nur vertippt. Ein weiteres Indiz ist die Menge oder Deutlichkeit der Fingerabdrücke auf den Tasten. Ist eine öfter gedrückt worden als eine andere, ist auch das ein Zeichen, wie oft die Zahl vorkommt.

Im Ausschlussverfahren ist das Rätsel leicht zu lösen.

Zurück zu Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt

”Hacke den Computer”-Rätsel im Unterschlupf-Keller

Macht euch an die Arbeit (CoD: Black Ops 6).

Im Raum hinter der Tür mit dem Code gelangt ihr zu einem alten Computer, den ihr hacken sollt. Das ist ebenfalls nicht so schwierig, wie es zunächst aussieht. Man muss nur wissen, wie das mit dem Codewort gemeint ist.

Insgesamt sollt ihr hier vier Passwörter entschlüsseln. Der Entschlüsslungscode wird am oberen Rand eingeblendet, eines nach dem anderen. Jede Zahl steht für einen Buchstaben. Welche Zahl für welchen Buchstaben steht, seht ihr am unteren Rand. Einfach, oder? Ich hoffe, echte Sicherheitssysteme funktionieren ein wenig anders.

Die vier Wörter, die dabei herauskommen, sind:

RAUM, BUNKER, ÖFFNEN und HAFT

Die Reihenfolge unterscheidet sich mit jedem Spielstart. Glückwunsch, ihr Super-Hacker. Weiter zum nächsten Rätsel im Unterschlupf von Call of Duty: Black Ops 6.

Zurück zu Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt

Radio-Rätsel: Kanal des Funksignals Safehouse richtig einstellen

Durch das Hacken des Computers im letzten Rätsel ist rechts neben der Tür mit dem Kedypad eine weitere Tür aufgegangen. Hier müsst ihr ein Schlösserknacken-Minispiel mit Dietrich absolvieren, woraufhin ihr im Folterzimmer dahinter einen Schlüssel vom kleinen Tisch nehmen könnt.

Es wäre einfach kein CoD ohne Folterkeller.

Mit diesem rennt ihr aus dem Raum zurück, rechts den Korridor herunter und an der Tür mit dem Bedienfeld wieder rechts, bis ihr am Ende des Ganges hinter einer Tür ein Signal aufschnappt.

Diese Tür könnt ihr mit dem eben gefundenen Schlüssel öffnen. Euch fallen jetzt vielleicht schon die Zahlen auf, die die Schwarzlicht-Lampe auf bestimmten Gegenständen sichtbar macht. Das wird gleich noch wichtig.

Tretet nun an das Radio heran, um das Funksignal richtig einzustellen. Hier geht es darum, die hintere Welle exakt mit der im Vordergrund überlappen zu lassen. Mit Rauf und Runter (Amplitüde-Regler) bestimmt ihr die Höhe der Welle, mit Links und Rechts (Frequenz) ihre Breite.

So stellt ihr in Call of Duty: Black Ops 6 im Unterschlupf das Radio richtig ein.

Daraufhin hört ihr eine Aufzeichnung. Die Reihenfolge, in der die Gegenstände erwähnt werden, ist wichtig. Weil es unterschiedliche Texte, die das Radio vorliest, gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten.

Macht euch deshalb Notizen über Objekte im Text, die euch auffallen, und schaut, ob im Raum ein solcher Gegenstand mit einer Zahl versehen ist.

In meinem Fall war die Lösung:

Aschenbecher (8), Wappen (9), Couch (3), Stuhl (5)

Diese Zahlenkombination, die ihr erhaltet, könnt ihr im zweiten Stock am Safe eingeben, um ihn zu öffnen.

Zurück zu Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt

Safe im Unterschlupf finden und aufmachen

Also raus aus dem Keller und vorbei am Geheimraum, in dem Woods sitzt. Durch die Tür hindurch kommt ihr zu einer Treppe ins 1. OG.

Hier hinauf zum Safe! (Call of Duty: Black Ops 6)

Am oberen Treppenabsatz angekommen, geht ihr links und wieder links durch eine Tür, um in das Schlafzimmer mit dem Safe neben dem Bett zu kommen:

Gebt den Safe-Code ein und ihr erhaltet als Belohnung das Achievenent / die Trophäe “Die Rätsel, Mason” als Belohnung den Bauplan “Problemlöser Nahkampf”, 1.000 Dollar. Das Geld könnt ihr im Unterschlupf von Call of Duty: Black Ops 6 in neue Fähigkeiten investieren.

Gratulation, ihr habt alle Unterschlupf-Rätsel gelöst!

Zurück zu Black Ops 6 Unterschlupf-Rätsel - Inhalt