Call of Duty Black Ops 6: Launch-Trailer aktiviert den Countdown

Das nächste Call of Duty ist nur wenige Wochen entfernt. Treyarchs Shooter erscheint am 25. Oktober 2024 für Xbox Series, Xbox One, PC und PlayStation 5 und PlayStation 4. Es ist also langsam Zeit für den Launch-Trailer, den ihr jetzt ansehen könnt.

Launch-Trailer zeigt krasse Action-Szenen

In diesem Spionage-Thriller könnt ihr neben der Kampagne auch ins Multiplayer-Erlebnis einsteigen oder im rundenbasierten Zombiemodus eure Überlebenskünste unter Beweis stellen. Mit der Omnibewegung soll Black Ops 6 die bisher flüssigste Bewegungsform in Call of Duty mitbringen und das Gameplay noch rasanter und dynamischer machen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum baldigen Launch angucken:

Viel schreiben die Entwickler und Publisher nicht in die Videobeschreibung. Es heißt nur "Es ist Zeit, dass wir uns unterhalten... DER. COUNTDOWN. LÄUFT."

Einen frühen Zugang könnt ihr bei diesem Titel nicht erkaufen. Der Start ist für alle am 25. Oktober. Trotzdem gibt es die Unterscheidung zwischen der Standard-Version und der Vault Edition. Im Standard-Paket ist das Grundspiel enthalten, sowie das Woods Operator Pack und das Reflect 115 Camo Pack. In der Vault Edition erhaltet ihr neben den bereits genannten Inhalten auch das Hunters vs. Hunted Operator Pack, die Mastercraft Weapon Collection, den Battle Pass und das GobbleGum Pack für Zombies.

Black Ops 6 spielt in den frühen 90er Jahren - eine Zeit, die durch ihre Umbruchstimmung zur Zeit der nahenden Jahrtausendwende überall auf der Welt geprägt ist. Der Kalte Krieg ist zu Ende, während die USA zur Supermacht werden. "Während der Golfkrieg die Augen der Welt auf sich zieht, hat eine schattenhafte, geheime Organisation die höchsten Ränge der CIA infiltriert und jeden Andersdenkenden als Verräter gebrandmarkt", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels.

"Black Ops-Veteran Frank Woods und sein Team wurden vom Geheimdienst aus dem Land verbannt, das sie einst als Helden gefeiert hat – und nun werden sie von der Militärmaschinerie gejagt, der sie selbst gerade noch angehörten." Nun muss er versuchen, den wahren Verräter zu finden und begibt sich dafür in die kriminelle Unterwelt. Nur so kann er seinen Namen wieder reinwaschen.