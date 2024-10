Call of Duty Black Ops 6: Waffen, Skin und mehr - So belohnt dich die Kampagne

Activision hat neue Details zur Kampagne des Shooters Call of Duty: Black Ops 6 bekannt gegeben.

In einem Blogeintrag geht man unter anderem näher auf die Vorgeschichte des Spiels ein, von Anfang der 1960er bis hin zum Ende der 1980er.

Mit Black Ops 6 in den Golfkrieg

Ein neues "Campaign Intel Drop"-Video von Raven Software geht dann wiederum, näher auf das ein, was schließlich in Black Ops 6 passiert. Der Shooter spielt im Jahr 1991 während des Golfkrieges.

"Die Kampagne fühlt sich definitiv so an, als würde man einen Sommer-Blockbuster spielen, der für jeden zugänglich ist", sagt Lead Narrative Designer Murray Kraft.

"Die reine Vielfalt im Spiel ist wirklich spektakulär, es gibt viel zu erkunden. Die Spieler können das auf ihre Art tun, wir erlauben in diesen Bereichen verschiedene Strategien."

Unter anderem führt euch die Kampagne von Black Ops 6 in den Irak, nach Kuwait, Washington und in die Sowjetunion.

"Du wirst feststellen, dass dein Freund es anders gespielt hat und ein völlig anderes Ergebnis erzielt oder dass jemand anderem etwas passiert, was bei der nicht so war", ergänzt Senior Environment Artist Tyler Anlauf. "Der Wiederspielwert ist also hoch."

Als Operationsbasis zwischen einzelnen Missionen dient das Safehouse. Während der Kampagne sammelt ihr auch Geld, das ihr in die Verbesserung dieses Unterschlupfs stecken könnt. Dadurch schaltet ihr wiederum neue Fähigkeiten und Ausrüstung frei, euer Operator lässt sich dabei an Upgrade-Stationen anpassen.

Des Weiteren schaltet ihr durch das Absolvieren der Kampagnenmissionen Belohnungen für den Multiplayer- oder Zombies-Modus frei, darunter Skins, Waffen und Moves. Hier ein Überblick:

Die Belohnungen, die ihr für die Kampagne erhaltet.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt das Spiel auch in den Game Pass.