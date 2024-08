Black Ops 6 zeigt im neuen Trailer eine der bislang größten Zombies-Maps in der Geschichte der Reihe!

Activision hat einen weiteren Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 veröffentlicht.

Darin geht es um Terminus, eine der Launch-Maps für den Zombies-Modus des Shooters.

Entkommt aus eurem Gefängnis

Das Geschehen findet Anfang der 1990er Jahre statt und spielt fünf Jahre nach Cold War Zombies. Eine Reihe früherer Mitglieder des Requiem-Teams wird hier gefangen gehalten.

Bei diesem Ort, Terminus, handelt es sich zum Teil um ein Gefängnis und zum Teil um eine Forschungseinrichtung, die sich mit merkwürdigen Experimenten befasst.

Hier der neue Trailer:

"Terminus ist eine der größten rundenbasierten Karten, die wir je gemacht haben, und sie ist voller Erlebnisse, die es zu entdecken und wirklich zu erforschen gilt", heißt es.

Erstmals im Zombies-Modus könnt ihr auch in einem Boot durch die Gegend fahren, so groß ist die Map. Mit der Tentacle Trap gibt es zudem eine neue Waffe, die ihr an einer Tür anbringen könnt. Wenn jemand darunter her läuft, wird er aufgesaugt.

Weiterhin besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Solo-Match zu speichern und später fortzusetzen. Voraussetzung dafür ist volle Gesundheit, dass man nicht am Boden liegt, tot ist oder gerade an einer Exfiltration teilnimmt.

Mehr Details zum Zombies-Modus hatte Activision vergangene Woche in einem umfassenden Blogeintrag mitgeteilt.

Call of Duty: Black OPs 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Direkt zum Launch kommt der Shooter auch in den Game Pass.