Call of Duty Black Ops 6: Nur 65 Prozent positive Wertungen auf Steam - Was ist da los?

Kommt Call of Duty: Black Ops 6 seiner Pflicht, den Spielern ein spannendes und spaßiges Erlebnis zu bieten, etwa nicht nach? Der Shooter von Entwickler Tryarch und Publisher Activision macht auf Steam derzeit keine gute Figur. Mit einer ausgeglichenen Bewertung scheint das beliebte FPS-Franchise die PC-Spieler nicht so ganz zu überzeugen. Auf Metacritic sieht die Stimmung bisher besser aus. Doch woher genau kommt die viele Kritik auf Steam?

Gemischte Gefühle beim Spielen von Black Ops 6?

Damit seid ihr nicht allein. Auf Steam sind nur 65 Prozent der 2.741 Bewertungen positiv. Dabei heben die Spieler besonders Bugs, Crashed und andere technische Probleme hervor. In den Wertungen und in einigen Subreddits und Diskussionen auf Steam sind diese Probleme ein großes Thema. Spieler sprechen über wilde Versuche, die Probleme in den Griff zu bekommen und gehen von der Neuinstallation der Anwendung bis hin zum Entfernen von Autostart-Apps und Anti-Cheats anderer Spiele.

"Jedes Mal, wenn ich auf Kampagne starten klicke, stürzt mein Spiel auf dem Desktop ab. Im Mehrspielermodus gibt es aber keine Probleme", schreibt ein Spieler. "Selbst das Löschen aller Ordner auf dem PC und das erneute Herunterladen hat nicht funktioniert."

Einige können nur wenige Minuten spielen, bis der Shooter sich verabschiedet. Andere kommen nicht einmal ins Hauptmenü. Der Frust ist daher groß und viele Spieler haben nur wenig Verständnis dafür, dass sie 80 Euro für ein Spiel ausgeben, das nicht ordnungsgemäß funktioniert.

"Das Spiel macht Spaß. Ich mag es eigentlich sehr, aber das Hauptproblem sind die Bugs. Ich muss das Spiel 4-5 Mal neu starten, bevor DLSS im Menü angezeigt wird", so ein Nutzer auf Steam. "Es gibt keine Helligkeit oder Kalibrierung für HDR und es macht einige der Teile in der Kampagne im Grunde unspielbar, weil es zu dunkel ist."

"In den letzten 6 Spielstunden hatte ich 4 spielunterbrechende Bugs", so ein anderer. Es sei verrückt, so viel Geld für ein so kaputtes Spiel zu verlangen.

Auf Metacritic kommt Black Ops 6 etwas besser an. Hier gibt es derzeit einen User-Score von 7,9. Von 255 Rezensionen sind 203 positiv, 19 ausgeglichen und 40 negativ. Kampagne, Multiplayer und Zombiemodus werden hier oft gelobt. Die Wertungen können sich auf Steam und Metacritic natürlich noch verändern. Alle Zahlen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Artikelerstellung.