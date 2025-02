Call of Duty: Black Ops 6 nutzt generative KI, um Spielinhalte zu erstellen – Activision Blizzard bestätigt offiziell den Einsatz und Fans hoffen, dass die Qualität nicht darunter leidet

Call of Duty gehört wohl zu den erfolgreichsten Franchises im Ego-Shooter-Genre und erzielt jährlich viele Millionen Dollar durch Verkäufe, aber auch durch Mikrotransaktionen. Activision Blizzard hat nun offiziell Stellung bezogen und bestätigt, dass generative künstliche Intelligenz bei der Erstellung von Spielinhalten in Call of Duty: Black Ops 6 genutzt wurde. Während einige diese Technologie als Fortschritt sehen, sorgen die Inhalte dennoch für Kritik in der Community. Fans hinterfragen die Qualität dieser Inhalte, wie zuletzt bei einem generierten Ladebildschirm eines Zombie-Weihnachtsmanns mit sechs Fingern.

Call of Duty: Black Ops 6 Genre: Ego-Shooter

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 25. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Treyarch / Activision

Offizielle Stellungnahme auf Steam

Activision Blizzard hat nun offiziell bestätigt, dass man KI-generierte Inhalte bei der Entwicklung von Black Ops 6 genutzt hat. Auf der Steam-Website des Spiels ist nun ein Hinweis dazu zu finden, in dem es heißt: "Unser Team nutzt generative KI-Tools, um einige Spielinhalte zu entwickeln."

Bereits zuvor ist Fans aufgefallen, dass einige In-Game-Bilder mit KI erstellt worden sind, wie der Sechs-Finger-Zombie-Weihnachtsmann. Auch Inhalte wie Calling Cards oder Operator Bundles könnten mit künstlicher Intelligenz erstellt worden sein. Diese Inhalte werden oft für echtes Geld verkauft, was zu Kritik an der Monetarisierung von Activision Blizzard führt. Fans befürchten nun, dass KI-generierte Inhalte in Zukunft nicht mehr nur auf kosmetische Inhalte beschränkt bleiben, sondern auch in anderen Bereichen der Spielentwicklung genutzt werden könnten.

Activision has now confirmed some in game content in Call of Duty is AI generated.



Activision has now confirmed some in game content in Call of Duty is AI generated.

"Our team uses generative AI tools to help develop some in game assets," Activision says as part of a required disclosure on Steam. pic.twitter.com/YJ3Yebd2wc — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 25, 2025

Spieler äußern Kritik zur Nutzung von KI

Die Kritik an Activision Blizzards Arbeit wächst. Viele Spieler werfen dem Publisher nun vor, Kosten einzusparen, indem man an der kreativen Qualität spart. Obwohl Call of Duty jährlich Millionen einbringt und von mehreren Entwicklungsstudios betreut wird, entscheidet sich Activision Blizzard, auf künstliche Intelligenz zu setzen, um effizienter an Inhalten zu arbeiten. Viele sehen darin ein Risiko für die Spieleindustrie, da es den Trend verstärken könnte, auf billige, KI-generierte Assets zurückzugreifen, anstatt einzigartige Designs selbst zu erstellen.

Der Einsatz von KI in Call of Duty: Black Ops 6 sorgt für Diskussionen in der Community. Künstliche Intelligenz könnte in einer Industrie, die immer höhere Produktionskosten verursacht, einige dieser Kosten senken. Doch Spieler sorgen sich, dass dadurch Einzigartigkeit und Qualität der Spiele negative beeinflusst werden könnte. Es wird sich zeigen, wie stark KI die Spielentwicklung beeinflussen wird.