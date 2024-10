Call of Duty Black Ops 6: Omni-Bewegung bringt berüchtigte Technik zurück

Das neue Bewegungssystem in Call of Duty: Black Ops 6 bietet Spielern viele Möglichkeiten. Mit der sogenannten omnidirektionalen Bewegung könnt ihr in Treyarchs und Activisions Shooter jede Bewegungsmechanik in jede Richtung benutzen. Eine berüchtigte, vielleicht sogar ein wenig gehasste, Technik, die bereits in früheren CoD-Teilen möglich war, kehrt mit diesem System erneut zurück.

Ducken, gucken, schießen

Spieler haben seit dem 25. Oktober 2024 Spaß mit der Omni-Bewegung und experimentieren mit der großen Freiheit, die ihnen das Spiel bietet. Jedoch bietet das Bewegungssystem auch einen perfekten Nährboden für fiese Techniken, wie dem "Snaken". Beim Snaken wechselt ein Spieler ganz schnell zwischen der liegenden und kriechenden Position. Das alles geschieht, während der Spieler sich hinter einer Deckung befindet.

Und was bringt das Snaken? Nun, richtig ausgeführt, sorgt diese Technik dafür, dass ihr weiterhin in Deckung bleiben, aber dennoch immer wieder einen schnellen Blick auf das Schlachtfeld werfen könnt. So erhaltet ihr Informationen, ohne euch dabei den Schüssen eurer Feinde auszuliefern. Bereits in früheren Teilen der CoD-Reihe gab es diese Bewegungstechnik. Die Omni-Bewegung ermöglicht es euch zudem, euch dabei mit erstaunlicher Geschwindigkeit fortzubewegen.

Nutzer Rotation zeigt auf Twitter, oder X, oder wie ihr es auch immer nennen wollt, wie das Snaken in Call of Duty: Black Ops 6 aussieht.

Snaking looks RIDICULOUS this year



h/t @ShxrmaGG pic.twitter.com/g04v602rVv — The Rotation (@_TheRotation) October 24, 2024

In der Vergangenheit hat sich diese Mechanik übrigens als zu stark erwiesen. Sie hat sogar Profispiele beeinträchtigt und das sogar so sehr, dass sich die Liga von Call of Duty und die Profis darauf geeinigt haben, das Snaken im E-Sport nicht mehr zu nutzen. Ein echtes Verbot gibt es allerdings nicht - und schon gar nicht für Nichtprofis. Wenn ihr im Multiplayer also davon Gebrauch machen wollt, könnt ihr das mit eurem eigenen Gewissen vereinbaren.

Call of Duty: Black Ops 6 ist derzeit für PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 erhältlich. Bisher schneidet das Spiel aufgrund von technischen Problemen bisher nicht allzu gut bei der Community ab.