Call of Duty Black Ops 6: Patch geht endlich Spawn-Probleme und "snaking" an

Activision und Treyarch nehmen sich ihren neu veröffentlichten Shooter zur Brust, schwächen nervige Mechaniken und beheben das Spawn-Problem über das sich Spieler schon seit dem Launch im vergangenen Monat beschweren. Die Spielerfahrung in Call of Duty: Black Ops 6 sollte somit jetzt deutlich besser sein. Der Titel erschien am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox und PlayStation.

Zwei wichtige Anpassungen für Black Ops 6

Der neue Patch ist für alle Plattformen live und enthält viele Korrekturen, Fehlerbehebungen und Anpassungen. Besonders im Multiplayer sind seit Release einige Probleme aufgetreten. So passt das Update die Zeit an, die zwischen dem Wechsel von liegender, kriechender und stehender Position liegt. Damit soll eine Mechanik verhindert werden, die Spieler als "snaking" bezeichnen.

Beim snaking wechseln Spieler schnell zwischen liegender und stehender oder liegender und kriechender Position, um so trotz Deckung das Schlachtfeld zu sehen und sich sogar auf diese Art und Weise langsam fortzubewegen. Ihr erhaltet so also Informationen, die euch hinter einer Deckung eigentlich nicht zugänglich wären. Die neu eingeführte Omni-Bewegung, bei der ihr jede Bewegungsmechanik in jede Richtung einsetzen könnt, ermöglichte bisher sogar noch flexibleres Snaking als in vergangenen CoD-Teilen.

Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung des Spiels erschienen Videos, die Spieler beim snaken zeigten und auch einige, die genervt in die Tasten tippten, um Activision darum zu bitten, dem ganzen Einhalt zu gebieten. Gesagt, getan. Und noch ein Problem, das viele Spieler störte, soll nun der Geschichte angehören. Dabei geht es um Spawn-Probleme in Multiplayer-Matches.

So gab es Spieler, die in ein laufendes Match geschickt wurden, nur, um direkt nach dem Spawn getötet zu werden. Das passierte aber nicht nur oder zweimal hintereinander. Einige Spieler berichteten von Spawn-Fallen, aus denen sie gar nicht mehr herauskamen und teilweise in derselben Deathcam zweimal starben. Von der Wahl des Loadouts, Bewegung oder dem Abfeuern ihrer Waffen haben diese Spieler nur geträumt.

Wie Treyarch im Patch erklärt, wurde die Spawn-Mechanik auf mehreren Karten angepasst. Zudem gab es einige Waffen-Nerfs, bei denen Schaden reduziert oder ganze Schadensegmente entfernt wurden. Betroffen sind XM4, AS VAL, GPR 91, Goblin Mk2, Model L, AMES 85 und AK-74. Minimale Buffs gibt es für C9, KSV, Tanto .22, PP-919, Jackal PDW und Kompakt 92. Auch an einigen Perks wurde herumgeschraubt. Hier sind die vollen Patch-Notizen.