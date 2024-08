Vor dem Start der Beta: PC-Anforderungen von Call of Duty Black Ops 6 bestätigt

Vor dem Start der Beta von Call of Duty: Black Ops 6 hat Activision die PC-Anforderungen des Shooters bekannt gegeben.

Auf jeden Fall braucht ihr wieder einiges an Speicherplatz auf eurem Rechner.

Black Ops 6 braucht diese Hardware

Eine SSD mit mindestens 149 GB freiem Speicherplatz ist den offiziellen Angaben zufolge erforderlich.

Wenn ihr Call of Duty HQ und Call of Duty Warzone bereits installiert habt, benötigt ihr 78 GB mehr für Black Ops 6.

Die Early-Access-Beta läuft vom 30. August bis zum 4. September 2024, sie ist für Vorbestellerinnen und Vorbesteller sowie für Game-Pass-User zugänglich. Vom 6. bis 9. September 2024 findet dann noch eine offene Beta für alle statt.

Hier die Details zu den Systemanfordeurngen:

Black Ops 6 – Minimale Anforderungen

Betriebssystem Windows 10 64 Bit (neuestes Update) Prozessor Intel Core i5-6600 oder AMD Ryzen 5 1400 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 960, GTX 1650 oder AMD Radeon RX 470 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Speicherplatz SSD mit 149 GB freiem Platz Internet Breitband-Internetverbindung

Black Ops 6 – Empfohlene Konfiguration

Betriebssystem Windows 10 64 Bit der Windows 11 64 Bit (jeweils neuestes Update) Prozessor Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 1600X Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT oder Intel Arc A770 Arbeitsspeicher 16 GB RAM Speicherplatz SSD mit 149 GB freiem Platz Internet Breitband-Internetverbindung

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.