Call of Duty: Black Ops 6 setzt neue Maßstäbe und bricht Game Pass-Rekorde

Das neueste Spiel der beliebten Call of Duty-Reihe, Call of Duty: Black Ops 6, verzeichnet einen beeindruckenden Start und setzt direkt zum Launch neue Maßstäbe. Der Titel sorgte am ersten Tag für einen Rekord an neuen Abonnenten für Microsofts Game Pass, was Microsoft-CEO Satya Nadella dazu veranlasste, Call of Duty: Black Ops 6 als den "größten Call of Duty-Release aller Zeiten" zu bezeichnen. Die starken Spielerzahlen und das Interesse am Spiel könnte Microsofts Strategie widerspiegeln, den Game Pass als zentrale Plattform im Gaming-Bereich zu etablieren.

Microsofts Finanzen auf Erfolgskurs dank Black Ops 6

Ein Blick in den Q1-Finanzbericht von Microsoft für das Geschäftsjahr 2025 zeigt, wie positiv sich die Zahlen des Unternehmens zuletzt entwickelt haben. Der Gaming-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 43 %, maßgeblich unterstützt durch die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard. Zudem verzeichneten Xbox-Inhalte und -Dienste ein Wachstum von 61 %, wohingegen die Umsätze der Xbox-Hardware um 29 % zurückgingen. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark Microsofts Fokus auf Inhalte und Abonnementdienste liegt. Ein Trend, der durch den Call of Duty: Black Ops 6-Launch nochmals an Fahrt aufnehmen dürfte.

Rekorde und Lob trotz Rückgang bei physischen Verkäufen

Trotz einzelner Schwankungen bei den Verkaufszahlen konnte Call of Duty: Black Ops 6 in anderen Bereichen beachtliches Wachstum verzeichnen. Das Spiel stellte einen Rekord für die meisten PC-Spielerzahlen in der Geschichte der Reihe auf, und die Verkäufe auf PlayStation und Steam stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 60 %. Treyarch, der Entwickler von Call of Duty: Black Ops 6, bestätigte zudem die höchsten Spielerzahlen, Spielstunden und Matches innerhalb der ersten drei Tage eines Call of Duty-Launches.

Der Start von Call of Duty: Black Ops 6 unterstreicht die strategische Bedeutung von Microsofts Activision Blizzard-Übernahme und setzt ein Zeichen für die Zukunft des Game Pass. Die beeindruckenden Zahlen und positiven Kritiken zeigen, dass Microsoft mit seiner Gaming-Strategie den Nerv der Spieler trifft und den Abonnementmarkt weiter ausbaut.