Call of Duty Black Ops 6: Squid-Game-Crossover kommt in wenigen Tagen

Call of Duty: Black Ops 6 ist ein Shooter von Activision und Treyarch, der am 25. Oktober 2024 erschien. Nach etwa zwei Monaten kündigt der Publisher endlich das erste Crossover-Event an. Und dabei hat sich Activision mit Netflix zusammengetan und bringt euch die Helden der südkoreanischen Dramaserie Squid Game hautnah.

Skins, Squid-Game-Modi und mehr

Am 3. Januar 2025 beginnen die Spiele. Call of Duty: Black Ops 6 holt sich Unterstützung von Squid Game 2. Das Crossover bietet frische Inhalte für Black Ops 6 und Warzone und feiert gleichzeitig den Start der zweiten Staffel von Squid Game auf Netflix. In einem neuen Trailer seht ihr alle Neuerungen, die diese Kollaboration mit sich bringt.

Anfang Dezember 2024 flüsterte uns Activision bereits, dass bald ein erstes Crossover-Event für Call of Duty: Black Ops 6 anstehen würde. Jetzt ist es so weit.

"Ihr habt grünes Licht. Die Spiele sind bald da", heißt es in der Videobeschreibung. "Stürzt euch am 3. Januar in Call of Duty Black Ops 6 und Warzone in neue Squid Game Operators, Waffen-Blaupausen, zeitlich begrenzte Modi und mehr.

Ihr müsst also nicht mehr lange auf die neuen Inhalte warten. Neben neuen Operatoren und Waffen-Blaupausen gibt es auch neue Modi, die von der Netflix-Serie inspiriert sind. In Squid Game geht es um eine Art blutige Spielshow, in der die Teilnehmer Kinderspiele mit einem grausamen Twist überleben müssen, um am Ende einen riesigen Topf mit Geld zu erhalten.

Bei den Operatoren sehen wir die ikonischen grünen Sportanzüge der Teilnehmer sowie einige Figuren, die hinter der Spielshow stecken. Auch erkennen wir die unheimliche Puppe aus dem ersten Squid-Game-Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" wieder. Ihr wisst schon, das Spiel, bei dem die Spieler eine überschaubare Distanz zurücklegen müssen, bei einem bestimmten Signal jedoch stillstehen bleiben müssen, bis es weitergeht.

Bis zum 30. Dezember 2024 profitiert ihr derzeit noch von doppelter Erfahrung.