Call of Duty: Black Ops 6 startet Season 1 mit neuen Anti-Cheat-Maßnahmen gegen AFK-Spieler und VPN-Nutzung

Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 führt zum Start der ersten Season neue Maßnahmen ein, um sogenanntes "disruptives Verhalten" in der Community zu bekämpfen. Besonders im Fokus stehen AFK-Spieler, die lediglich XP sammeln wollen, und Spieler, die durch VPN-Nutzung auf alternative Server zugreifen. Diese Änderungen sollen für ein faires und ausgewogenes Spielerlebnis sorgen und treten ab sofort in Kraft.

Optimiertes Anti-Cheat-System und neue Regeln für den Zugang zu Ranked Play

Das Ricochet Anti-Cheat-System wurde speziell angepasst, um inaktive Spieler, die nur für den XP-Gewinn in Matches gehen, besser zu erkennen und auszuschließen. Dieses Verhalten stört den Spielfluss und benachteiligt aktive Teammitglieder, weshalb die Entwickler nun gezielt gegen AFK-Spieler vorgehen. Auch die Nutzung von VPNs, die es Spielern ermöglicht, auf Server außerhalb ihrer Region zuzugreifen und sich so möglicherweise Vorteile zu verschaffen, wird nun strenger kontrolliert.

Zusätzlich wurden neue Regeln für den Zugang zu Ranked Play eingeführt. Spieler müssen nun 50 Multiplayer-Matches gewinnen, bevor sie im Ranked-Modus antreten dürfen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass alle Ranked-Spieler ein gewisses Fähigkeitsniveau erreicht haben, bevor sie in den kompetitiven Bereich wechseln. Außerdem schützt dies neue Spieler vor erfahrenen "smurfing" Spielern, die mit frischen Accounts versuchen, sich einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen.

Neues Replay Investigation Tool und Ausweitung auf Warzone

Ein weiteres Highlight des Updates ist das neue Replay Investigation Tool, mit dem die Spiele der besten Spieler überprüft werden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass auch die Top-Spieler fair spielen und mögliche Verstöße konsequent geahndet werden. Die Anti-Cheat- und Ranked Play-Updates werden zudem auf Call of Duty: Warzone ausgeweitet, sobald dort der Ranked-Modus verfügbar ist, heißt es in den Patch Notes. Damit soll eine einheitliche Anti-Cheat-Strategie in beiden Titeln gewährleistet werden.

Mit diesen Maßnahmen setzt Call of Duty verstärkt auf fairen Wettbewerb und die Eindämmung störenden Verhaltens. Die neuen Regeln sollen besonders den kompetitiven Bereich verbessern und das Spielerlebnis für alle fairer gestalten. Heute um 18 Uhr startet Season 1 mit frischen Inhalten für Black Ops 6 und Warzone.