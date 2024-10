Call of Duty Black Ops 6: Startschuss der ersten Saison fällt in zwei Wochen

Call of Duty: Black Ops 6 hat die Tore zu seinen Schlachtfeldern am 25. Oktober 2024 geöffnet. Auf PC, Xbox und PlayStation können Spieler die Kampagne des Shooters sowie Mehrspieler- und Zombie-Modi erleben. Die erste Saison ist aber auch nicht mehr weit. Activision gibt ein Startdatum und erklärt, welche kostenlosen Inhalte auf euch warten.

Saison 1 bringt viele kostenlose Inhalte

Am 14. November geht Call of Duty: Black Ops 6 offiziell in die erste Saison. In dieser sollen "eine kolossale Menge an kostenlosen Inhalten wie brandneue Multiplayer-Karten und -Modi, eine furchterregende neue Zombies-Karte sowie die Einführung von Omnimovement und Black Ops 6-Waffen und Loadout-Features für Call of Duty: Warzone" enthalten sein. Das teilt Activision auf ihrer offiziellen Website mit.

Zum Start der ersten Saison werden Spieler auch in der Lage sein, sich in die neue Warzone Resurgence-Map Area 99 zu stürzen. Diese steht in engem Zusammenhang mit Nuketown, der von Fans geliebten Multiplayer-Karte, die dem Shooter diesen Freitag hinzugefügt wird. Dazu gesellt sich auch der neue Infected-Modus, den ihr schon bald zocken könnt.

"Infected gibt sein Black Ops 6-Debüt pünktlich zu Halloween! Mit dem neuen Omnimovement-System bekommt dieser Partymodus ein ganz neues Leben... für die Lebenden und die Untoten", schreibt Activision.

"Für neue und wiederkehrende Spieler beginnt ein Infected-Match mit einem Spieler, der zufällig als Startinfizierter zugewiesen wird. Das Ziel des infizierten Spielers ist es, alle anderen Spieler zu eliminieren. Jedes Mal, wenn ein Überlebender eliminiert wird, reiht er sich in die Reihen der Untoten ein, während die verbleibenden Überlebenden die Horde in Schach halten müssen, bis der Match-Timer abläuft."

Nuketown kehrt als "Hommage an die Version, die Spieler zum ersten Mal in Call of Duty: Black Ops erlebt haben" zurück und soll, bis auf grafische Verbesserungen, eine beinahe exakte Kopie des Originals sein. Nuketown ist eine kleine, symmetrisch ausgebaute Karte, die amerikanischen Atomtestgeländen der 1950er nachempfunden wurde, die erstmals 2010 in Call of Duty: Black Ops erschien.

"Es bleibt dem ursprünglichen Design und Layout der Karte extrem treu, sogar bis hin zur präzisen Platzierung von geparkten Fahrzeugen und anderen Landschaften, die auf das ursprüngliche dreispurige Design verweisen", so Activsion. Veteranen werden sich hier also mehr als wohlfühlen.