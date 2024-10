Call of Duty: Black Ops 6 und mehr kommen bald zu Xbox Cloud Gaming

Microsoft bringt nun endlich Call of Duty in die Xbox Cloud Gaming-Plattform. Fans der Reihe können sich auf gleich drei Titel freuen, darunter Black Ops 6, Modern Warfare 3 und Warzone. Ab dem 25. Oktober 2024 sind sie für Game Pass Ultimate-Mitglieder spielbar. Zum ersten Mal können Spieler die Call of Duty-Reihe im Cloud Gaming erleben. Sie können die Spiele auf mehreren Geräten genießen.

Call of Duty kommt erstmals zu Xbox Cloud Gaming

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 6 wird direkt am Veröffentlichungstag via Xbox Cloud Gaming verfügbar sein. Weitere Titel wie Modern Warfare 3 und Warzone werden ebenfalls in den Service integriert. Für Game Pass Ultimate-Mitglieder bedeutet dies, dass sie die Spiele nicht nur auf Konsole und PC, sondern auch auf Mobilgeräten und ausgewählten Smart-TVs (Samsung, Amazon Fire TV, Meta Quest) spielen können.

"Das ist eine Premiere für die Call of Duty-Reihe und ein Gewinn für die Community," schrieb Microsoft in einem begleitendenBlogpost. "Spieler werden zum ersten Mal Zugriff auf mehrere Call of Duty-Spiele über Xbox Cloud Gaming haben, und Game Pass Ultimate-Mitglieder können Call of Duty an mehr Orten als je zuvor genießen."

Neue Möglichkeiten in der Cloud

Dies ist das erste Mal, dass die Call of Duty-Reihe über Xbox Cloud Gaming verfügbar ist. Microsoft beschreibt diesen Schritt als großen Vorteil für die Community, da er neue Möglichkeiten eröffnet, diese Spiele zu erleben. Letztes Jahr verkaufte Microsoft die Rechte an Ubisoft, sodass Microsoft nicht mehr die exklusiven Rechte an den Streaming-Diensten für Activision Blizzard-Spiele hat. Zurzeit sieht es nicht so aus, als ob Ubisoft bei den Call of Duty-Deals eingebunden ist.

Der 25. Oktober 2024 bringt spannende Neuerungen für die Call of Duty-Fans. Xbox Cloud Gaming bietet ab dann Zugang zu einigen der beliebtesten Titel des Franchise. Mit dieser Erweiterung eröffnet Microsoft neue Wege für das Gaming-Erlebnis auf einer Vielzahl von Geräten.