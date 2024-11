Call of Duty Black Ops 6: Update nerft Sturmgewehre so hart, dass sie fast unspielbar werden

Als Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober 2024 erschien, konnte wohl niemand ahnen, dass es für die beliebten Sturmgewehre einmal so laufen würde. Der Shooter von Treyarch, Raven Software und Activision hat kürzlich ein Update erhalten und die Spieler sind alles andere als zufrieden, denn es hat die Assault Rifles scheinbar komplett unspielbar gemacht.

Sturmgewehre aktuell zu schwach

Das neueste Update für Call of Duty: Black Ops 6 scheint für viele Sturmgewehre ein Todesurteil zu sein. So hat es die effektive Reichweite vieler Waffen stark heruntergesetzt, was den Schaden in vielen Bereichen schwächt, wie Will Judd von Digital Foundry auf Bluesky schreibt. Statt einer Reichweite von 40 Metern, in denen ihr den Mindestschaden macht, wurde der Reichweitenbereich auf 5,7 Meter und 10,9 Meter gesunken, was eine mehr als erhebliche Verringerung ist. Ihr müsst beinahe mit der Waffe vor eurem Gegner stehen, damit ihr mit einem solchen Bereich noch etwas reißen könnt.

Zudem kann der Ghost Perk seit dem Update nicht mehr ausgerüstet werden. Dieser verbirgt euch vor UAV- und Scout-Pulsen. Nützlich, wenn ihr herumschleichen wollt, ohne entdeckt zu werden. Es ist also viel schiefgelaufen.

Im Subreddit für Black Ops 6 schreibt Nutzer Chamocheese: "Es scheint so, als hätten sie mit diesem Update die Schadensbereiche für viele Sturmgewehre verpfuscht. Ich habe mich gefragt, warum sich die AK so schwach anfühlt, also habe ich mir die erweiterten Statistiken angesehen, und da steht, dass der Schaden über die effektive Reichweite von 5,7 Metern hinausgeht, also verursacht sie jetzt ihren MINDEST-Schaden über die Lauffüllungsreichweite hinaus. Die AMES, das Modell L und der Goblin scheinen auch kaputt zu sein."

Zusätzliche Punkte, die den Spieler frustrieren, sind ein Bug, bei dem die Ghost nicht wie vorgesehen auf Level 17 freigeschaltet wird. Der Spieler bezeichnet diese Probleme als den "üblichen Scheiß mit modernen Live-Service-CoDs" und behauptet, dass die Patches Sachen auf unerwartete Weise kaputt machen würden.