Call of Duty Black Ops 6: Xbox-Chef nennt den Shooter eine "phänomenale Errungenschaft"

Fans auf PC, PlayStation und Xbox haben monatelang auf den Release von Call of Duty: Black Ops 6 hingefiebert. Am 25. Oktober ist der Shooter von Entwickler Treyarch und Publisher Activision endlich erschienen. Auch an Xbox-Chef Phil Spencer ist der neue Titel nicht vorbeigegangen. Immerhin ist es einer der größten Titel, die dieses Jahr auf Microsofts Plattform landen. Der Xbox-Chef verliert deshalb ein paar Worte zum Shooter, die ganz viel Lob in sich tragen.

Spencer begeistert von Black Ops 6

In einem Beitrag auf X gratuliert Spencer Activision, Treyarch und Raven Software "für ihre phänomenale Leistung mit Black Op 6". Weiter erzählt der Xbox-Chef, dass auch er den Shooter spielen wird - und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Zuerst will Spencer die Kampagne des neuen Call of Duty zocken, dann folgen die Zombies und danach nimmt er sich dem Multiplayer an.

Congrats to @Activision, @Treyarch and @RavenSoftware for their phenomenal accomplishment with #BlackOps6. I’m going campaign first then Zombies and MP. https://t.co/D5TdPZqaop — Phil Spencer (@XboxP3) October 25, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Bisher wird Call of Duty: Black Ops 6 ganz gut angenommen. Auf Metacritic liegt der Shooter derzeit bei guten 82 Punkten, die Nutzerwertungen liegen bei 7.6 Punkten. Nur auf Steam rutscht der sechste Teil der Black-Ops-Reihe immer weiter ab. Lag der Titel vor wenigen Tagen noch bei 65 Prozent positiven Wertungen, sind es jetzt nur noch 63 Prozent. Und das bei weit über 3.000 Bewertungen. Das liegt vor allem an den technischen Schwierigkeiten, denen Spieler auf dem PC begegnen. Die Rede ist von Abstürzen und anderen Bugs, die das Zocken von Black Ops 6 beinahe unmöglich machen.

Erst heute erreichte uns die Meldung, dass Call of Duty: Black Ops 6 noch diese Woche Nuketown zurückbringen wird. Zudem erhalten Spieler einen neuen Zombiemodus, bei dem ihr besonders gut aufpassen müsst, wer an eurem Ohr knabbert. Auch erste Verbesserungen für den Multiplayer und die Zombiemodi gab es bereits in Form eines Updates.

Seht ihr es genauso wie Phil Spencer? Ist Black Ops 6 ein phänomenales Spiel? Oder habt ihr bisher nicht so viel Spaß daran gehabt?