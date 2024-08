Call of Duty: Black Ops 6: Zombies jagen euch durch Hochsicherheitskomplex

Heute könnt ihr erstes Gameplay für den rundenbasierten Zombiemodus von Call of Duty: Black Ops 6 sehen. Und ja, richtig gehört. Der Modus soll "rein rundenbasiert" sein. Zum Glück können wir im Trailer mal nachsehen, ob dieses Konzept zu was taugt.

Alles über den Zombiemodus in Black Ops 6

Wir sehen die Karte Terminus, eine der beiden Maps für den Zombiemodus. Es soll eine der größten rundebasierten Zombiekarten sein, die es bisher in Call of Duty gab. Auf ihr müsst ihr zu viert zusammenarbeiten, um aus einem Hochsicherheitskomplex zu entkommen. Dabei müsst ihr Wellen von Untoten abwehren und einige Ziele erfüllen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit dem Floß könnt ihr sogar kleinere Inseln um die Karte herum entdecken und ein Gefängnisgebiet erkunden. Überall könnt ihr Audioprotokolle, Dokumente und andere Story-Artefakte finden. Um Türen aufzuschließen und Hindernisse zu beseitigen, müssen Spieler eine bestimmte Ressource ausgeben, die sie beim Töten von Zombies erhalten. Damit kauft ihr außerdem Waffen, Munition und weitere Gegenstände.

Sicherlich verrät Activision im nächsten CoD-Livestream mehr. Dieser findet am 28. August statt. Call of Duty Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC.