Call of Duty: Großes Event für September angekündigt

Activision hat für den September ein einmaliges und großes Call-of-Duty-Event angekündigt.

Unter dem Namen Call of Duty: Next geht es dabei um die "unmittelbare Zukunft" der Reihe.

Was bringt Call of Duty: Next?

Bei Call of Duty: Next stehen die diesjährigen Spiele Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone 2.0 im Fokus. Auch die mobile Version von Warzone ist zu sehen.

Activision verspricht nicht weniger als ein "Ära-definierendes Franchise-Event", den größten Teil nimmt Modern Warfare 2 mit einem Multiplayer-Reveal ein.

Außerdem klingt es so, als könntet ihr einen neuen Modus erwarten. Dabei könnte es sich um den DMZ-Modus handeln, zu dem es bereits mehrfach Gerüchte gab.

Ebenso wird es weitere Möglichkeiten geben, Beta-Keys für Call of Duty: Modern Warfare 2 vor und während des Events zu erhalten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.