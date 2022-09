Call of Duty: Microsoft garantiert Sony, dass die Reihe "mehrere weitere Jahre" für PlayStation erscheint

Die Call-of-Duty-Reihe soll noch für "mehrere weitere Jahre" auch für PlayStation erscheinen, wenn Microsoft Activision Blizzard übernehmen kann.

Das hat Xbox-Chef Phil Spencer früher in diesem Jahr bereits PlayStation-Chef Jim Ryan in einem Brief versichert.

Kein überhasteter Truppenabzug

Kurz gesagt: Call of Duty wird so schnell nicht von der PlayStation verschwinden. Das alles klingt zwar so, als könnte oder würde es irgendwann passieren, aber nicht innerhalb kurzer Zeit.

In einem Statement gegenüber The Verge heißt es: "Im Januar haben wir Sony eine unterzeichnete Vereinbarung vorgelegt, die Call of Duty auf der PlayStation mit gleichwertigen Funktionen und Inhalten für mindestens mehrere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus garantiert - ein Angebot, das weit über die üblichen Vereinbarungen der Spielebranche hinausgeht."

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Wie lange diese Zeitspanne von "mehreren weiteren Jahren" andauert, ist unklar.

Aktuell haben Sony und Activision einen Co-Marketing-Deal für Call of Duty. Die PlayStation wird beim Marketing für das Spiel verwendet, ebenso bei E-Sport-Turnieren und es gibt etwa früheren Zugang zu Betas.

Microsoft hatte zuletzt auch betont, dass man Franchises wie Call of Duty, Overwatch und Diablo auf jeden Fall in den Xbox Game Pas bringen möchte.