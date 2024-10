Call of Duty Mobile bekommt neue Map in Season 10: Hier ist ein erster Ausblick auf Krai

Activision hat eine brandneue Map für den Shooter Call of Duty Mobile vorgestellt.

Diese wurde im Rahmen der Call of Duty Mobile Championship 2024 enthüllt.

Elevate holt sich den WM-Titel in Call of Duty Mobile

Bei den diesjährigen Weltmeisterschaften konnte sich das Team Elevate aus Garena den Titel sichern.

16 Teams aus aller Welt kämpften um einen Preispool von einer Million US-Dollar. Elevate setzte sich im großen Finale gegen das Team Qing Jiu Club aus China durch.

Während des Finales konnten Fans dann auch gleich einen Blick auf eine neue Battle-Royale-Map werfen, die in Season 10 zu Call of Duty Mobile kommt.

Krai heißt sie und sie wird anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von Call of Duty Mobile in diesem Jahr veröffentlichte. Erste Eindrücke seht ihr oben im eingebetteten Video.

"Es handelt sich dabei um eine große, aber kompakte Battle Royale-Karte mit brandneuen und legendären Call of Duty-POIs, die ein schnelleres und intensiveres Gameplay ermöglichen und den Fans damit spannende neue Call of Duty: Mobile-Erlebnisse bietet", heißt es.

"Mit zahlreichen eng beieinander liegenden Orten voller großer, komplexer Gebäude wird Krai die am stärksten urbanisierte Karte in Call of Duty: Mobile sein. Die Spielerinnen und Spieler werden mitten ins Geschehen katapultiert, so dass sie noch leichter nach Beute jagen, Feinde aufspüren und sich auf der Suche nach dem ultimativen Sieg zwischen verschiedenen Schauplätzen bewegen können."

So viel zum ersten Vorgeschmack. Weitere Informationen zu 5th Anniversary, der zehnten Season in Call of Duty Mobile, will man in den kommenden Wochen bekannt geben.

Am 25. Oktober 2024 erscheint indes das neue Call of Duty: Black Ops 6 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Dazu hat Activision gerade erst den Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf den Release einstimmen soll.

Der neueste Teil der Shooter-Reihe hat laut Alex die beste und bescheuertste Idee eines Call of Duty seit Jahren. Passend zum Spiel hat PDP vor kurzem übrigens zwei neue Controller angekündigt.