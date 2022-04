Call of Duty Mobile: Saison 4 startet diese Woche, bringt Battle-Royale-Änderungen und mehr

Die vierte Saison in Call of Duty Mobile steht in den Startlöchern.

Unter dem Namen Wilde Hunde startet sie am 28. April 2022 um 2 Uhr deutscher Zeit.

Neue Belohnungen in Saison 4

In der vierten Saison habt ihr die Gelegenheit, 50 neue Stufen mit Battle-Pass-Belohnungen freizuschalten.

Kostenlose und Premium-Inhalte erwarten euch hier. Zu den Belohnungen zählen Operatoren wie Farah, die Waffe Koshka, die neue Kontaktgranate und mehr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sich in Saison 4 ändert

Zu den Änderungen in der vierten Saison gehört "eine neu Art, Battle Royale zu spielen". In diesem Modus erscheint zufällig ein Sandsturm in wilden Bereichen. Darin müsst ihr Wirbelstürmen ausweichen, um hochwertige Beute und Spezialobjekte zu erreichen.

Mit Satellite und Khandor Hideout erwarten euch zwei neue Karten und passend zu den Battle-Royale-Änderungen gibt es das neue Themen-Event Auge des Sandsturms.

"Ein unnatürlicher Sandsturm ist im Zentrum der Wüste aufgezogen und wirkt sich auf die Ölförderung auf der Karte aus", heißt es. "Feindliche Streitkräfte nutzen diesen Sturm zu ihrem Vorteil und erobern Schlüsselpositionen für die Extraktion von Öl. Die Spieler:innen auf der Karte schlagen im Kampf um diese Schlüsselbereiche zurück und müssen zusammenarbeiten, um Öl aus diesen Gebieten zu holen und sie vom Feind zurückzuerobern. Durch das Abschließen von Missionen, das Bauen von Knoten und das Abzweigen von Öl wird das Event vorangetrieben, was Belohnungen im Spiel sicherstellt."

Mit Bodenkrieg erhaltet ihr ferner einen neuen Multiplayer-Modus, es gibt einen neuen Turniermodus und Phase 2 der World Championship beginnt am 12. Mai 2022. Sie läuft bis zum 22. Mai.