Call of Duty Mobile Season 10: Release-Datum, Start und alle Neuerungen auf einen Blick

Season 10 für Activisions Free-to-play-Shooter Call of Duty Mobile steht in den Startlöchern und verspricht wieder eine Menge neue Inhalte.

Die zehnte Saison in Call of Duty Mobile trägt diesmal den Titel Weltklasse und ihr könnt euch fast schon denken, worum es dabei geht: Fußball, passend zur Weltmeisterschaft!

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wenn Season 10 in Call of Duty Mobile beginnt und was euch alles erwartet.

Inhalt:

Wann startet Season 10 in Call of Duty Mobile?

Der Start von Season 10 in Call of Duty Mobile erfolgt am Donnerstag, den 10. November 2022, zur folgenden Zeit:

Europa: 1 Uhr

Was ist neu in Call of Duty Mobile Season 10?

Wie erwähnt, geht es in der zehnten Season in Call of Duty Mobile unter anderem um Fußball. Hier alle Neuerungen im Überblick:

Die Fußballer Lionel Messi, Neymar Jr. und Paul Pogba kommen ins Spiel.

kommen ins Spiel. Es gibt einen neuen Battle Pass mit Operatoren, Waffenplänen, Visitenkarten und anderen Belohnungen, darunter ein Operator-Skin für Paul Pogba.

mit Operatoren, Waffenplänen, Visitenkarten und anderen Belohnungen, darunter ein Operator-Skin für Paul Pogba. Bei den kostenlosen Battle-Pass-Inhalten erwartet euch mit Balliste EM3 (Stufe 14) eine neue Fähigkeit, ebenso gibt’s die neue LAPA-MP auf Stufe 21. Weitere kostenlose Rewards sind Tarnungen, Waffenbaupläne und "RPD – Sieg!" auf Stufe 50.

erwartet euch mit Balliste EM3 (Stufe 14) eine neue Fähigkeit, ebenso gibt’s die neue LAPA-MP auf Stufe 21. Weitere kostenlose Rewards sind Tarnungen, Waffenbaupläne und "RPD – Sieg!" auf Stufe 50. Mit dem kostenpflichtigen Battle Pass bekommt ihr unter anderem noch "Stadtspürhund – Verfolgt" sowie Waffenbaupläne, darunter "ASM10 – Mittelfeldlegende", "LAPA – Hotdog-Gewehr" und "NA-45 – Athletenseele".

bekommt ihr unter anderem noch "Stadtspürhund – Verfolgt" sowie Waffenbaupläne, darunter "ASM10 – Mittelfeldlegende", "LAPA – Hotdog-Gewehr" und "NA-45 – Athletenseele". Im Battle Royale bekommt ihr Updates in Form von drei interessanten Orten . Erkundet die Absturzstelle des Atlas-Schiffes, die Atlas-Raffinerie und ein neues Stadion.

bekommt ihr Updates in Form von . Erkundet die Absturzstelle des Atlas-Schiffes, die Atlas-Raffinerie und ein neues Stadion. Crossroads Strike ist eine neue Multiplayer-Karte aus Black Ops Cold War. Auf dieser schneebedeckten Karte findet ihr auch den Ort, an dem ein Raketenkonvoi in einen Hinterhalt von NATO-Spezialeinheiten geriet.

Bilder zur zehnten Season in Call of Duty Mobile.

Spectre ist der erste mystische Operator in Call of Duty Mobile. Ihr könnt Spectre mit drei verschiedenen Add-On-Pfaden anpassen, ebenso lassen sich Farbe und Features der Rüstung individualisieren.

ist der erste in Call of Duty Mobile. Ihr könnt Spectre mit drei verschiedenen Add-On-Pfaden anpassen, ebenso lassen sich Farbe und Features der Rüstung individualisieren. Ihr bekommt neue saisonale Herausforderungen , die euch unter anderem mit Waffenbauplänen, Operator-Skins und bis zu 30.000 EP für den Battle Pass belohnen. Eine weitere Belohnung ist der Salvenmodus-Extra, ein M16-Spezialaufsatz.

, die euch unter anderem mit Waffenbauplänen, Operator-Skins und bis zu 30.000 EP für den Battle Pass belohnen. Eine weitere Belohnung ist der Salvenmodus-Extra, ein M16-Spezialaufsatz. Im Shop gibt es Glücksziehungen mit Neymar Jr. und Lionel Messi, thematische Waffenpläne und andere Objekte.

mit Neymar Jr. und Lionel Messi, thematische Waffenpläne und andere Objekte. Mithilfe des Battle-Pass-Tresors könnt ihr frühere Battle-Pass-Inhalte kaufen und den Zugriff auf diese Inhalte freischalten, wenn ihr sie zuvor verpasst habt.

Viel Spaß in Season 10 in Call of Duty Mobile!