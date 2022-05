Call of Duty: Mobile stellt die hocheffiziente Sniper-Waffe namens Koshka vor

Call of Duty: Mobile stellt im neusten Trailer die Waffe "Koshka" vor. Das was aus dem russischen mit Kätzchen oder Katze übersetzt wird, ist im mobilen FPS-Shooter eine sehr variable Sniper. Während auf Youtube vor allem die Sniper-Version vorgestellt wird, zeigt das COD-Mobile-Team auf Twitter, wie der Koshka - Skiff Shot in der epischen Version der Waffe aus der vierten Saison aussieht. Außerdem werden vier weitere epische Waffen aus dem Spiel vorgestellt: As Val - Heat Shield, Swordfish - Arid Shroud, QXR - Sandpike und Holger 26 - Serpentine Sands.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten