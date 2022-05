Call of Duty Mobile: Tropische Saison 5 startet nächste Woche

Saison fünf in Call of Duty Mobile steht in den Startlöchern und führt euch ab der kommenden Woche in den gesetzlosen Dschungel.

Die fünfte Saison trägt den Titel "Tropische Vision", startet am 2. Juni 2022 um 2 Uhr deutscher Zeit und bringt den Operator Rampage mit sich.

Ein neuer Battle Pass und mehr

Damit einher geht natürlich auch ein neuer Battle Pass, bei dem 50 Stufen voller neuer Belohnungen auf euch warten. Darunter sind kostenlose und Premium-Belohungen, etwa der erwähnte Operator, die Waffe Oden, eine neue Echogranate, Waffenbaupläne und mehr.

Des Weiteren kommt mit Apocalypse (aus Call of Duty: Black Ops Cold War) eine neue Map ins Spiel. Die kleine bis mittelgroße Karte führt euch in ein Gebiet voller Wald, Gebäude und Tempel.

Mit Flut-Team Bravo gibts ein neues Themen-Event zu einem menschengemachten Tropensturm. Dieser ist das Resultat eines Angriffs mit Biowaffen, wodurch eine gewaltige Überflutung verursacht wurde.

"Soap und sein BRAVO-Team sind auf einer Mission, die Wasserpumpen in dem Gebiet zu stärken und den Pegel zu senken", heißt es. "Die Spieler*innen helfen, indem sie in Battle-Royale- und Mehrspieler-Matches nervenaufreibende Missionen erfüllen."

Im normalem Multiplayer kehrt der Modus "Rauchende Läuft" mit einem neuen Free-for-all-Modus für bis zu acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen zurück. Verfügbar ist er vom 3. bis 9. Juni 2022.

Auch der Turniermodus geht in der fünften Saison weiter und belohnt euch mit einzigartigen Dingen, wenn ihr entsprechende Plätze in der weltweit Rangliste erreicht.