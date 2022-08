Call of Duty: Modern Warfare 2: Auf neue Details müsst ihr nicht mehr lange warten

Auf neue Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare 2 müsst ihr nur noch wenige Tage warten.

Am Sonntag, dem 7. August 2022, sollen neue Einzelheiten zum Shooter veröffentlicht werden.

Neue Infos beim Wettkampf

Diese Informationen werden im Rahmen der Call of Duty League Championship von Infinity Ward mit den Fans geteilt.

Während des Events am Sonntag sollen ferner Beta-Keys für Modern Warfare 2 verteilt werden. Dazu müsst ihr euch den Stream anschauen und etwas Glück haben, denn nicht jeder wird einen Code erhalten.

Einen Termin für die Beta von Modern Warfare 2 gibt es bisher noch nicht. Gut möglich, dass wir am Wochenende analog zur Verteilung der Keys mehr dazu erfahren.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.