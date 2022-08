Call of Duty: Modern Warfare 2: Beta-Termine offiziell bestätigt

Die kommende Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 hat nun endlich auch ein paar genaue Zeitangaben erhalten.

Wie ihr es aus den vergangenen Jahren kennt, gibt es dabei wieder ein paar Unterscheidungen je nach Plattform und so weiter.

Wer darf zuerst spielen?

Die Beta von Modern Warfare 2 ist auf zwei Wochenenden verteilt, es gibt dabei teils früheren Zugang für PlayStation-Spielerinnen und -Spieler und Early Access ist auch noch dabei.

Klingt kompliziert? Hier ein Überblick:

1. Wochenende (PlayStation-exklusiv)

16. bis 17. September 2022 – PlayStation (Early Access)

18. bis 20. September 2022 – PlayStation (Open Beta)

2. Wochenende (Cross-Play-Beta)

22. bis 23. September 2022 – Xbox, PC (Early Access), PlayStation (Open Beta)

24. bis 26. September 2022 – Alle Plattformen (Open Beta)

Hier auch noch einmal als Bild:

Die Beta-Termine von Call of Duty: Modern Warfare 2.

Fürs Spielen der Beta sollt ihr eine Reihe von In-Game-Belohnungen erhalten, die ihr bekommt, wenn ihr Modern Warfare 2 später startet.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.