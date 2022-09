Call of Duty: Modern Warfare 2 bringt anscheinend von vielen gehasste Waffe zurück

Es sieht so aus, als würde das kommende Call of Duty: Modern Warfare 2 eine von vielen Fans gehasste Waffe zurückbringen.

Zumindest ist besagte Waffe kurz in einem neuen Gameplay-Teaser des Shooters von Infinity Ward und Activision zu sehen.

Gut geschützt

Bei dieser Waffe handelt es sich um den Riot Shield. Ein Traum für Camper, die sich in eine Ecke hocken, den Schild auspacken und auf lohnenswerte Ziele warten möchten.

Was natürlich nicht heißt, dass Leute mit Schild unbesiegbar wären, aber in den Händen fähiger Spieler und Spielerinnen kann es schon eine eher nervige Waffe sein. Oder eine sehr effektive, wenn man es von der anderen Seite aus betrachtet.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2:

Wie gesagt, in einem kurzen, neuen Teaser zur Kampagne ist der Riot Schild zu sehen. Hier die fragliche Szene:

Der Riot Shield im neuen Teaser.

Wir sehen mehr als einen Soldaten, der sich hinter einem Schild versteckt und auf ein Haus zu bewegt.

Ihr könnt dadurch auch so gut wie sicher davon ausgehen, dass der Riot Shield auch im Multiplayer mit dabei ist. Gegen eine gut platzierte Rakete, eine Granate oder eine Sprengladung hilft aber selbst der Schild nicht viel. Stellt euch also darauf ein, damit zurechtkommen zu müssen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Eine Multiplayer-Beta startet noch diesen Monat.