Call of Duty: Modern Warfare 2 Crossplay abschalten - So geht’s auf PlayStation und Xbox

Call of Duty: Modern Warfare 2 unterstützt Crossplay, gleichzeitig habt ihr aber auch die Möglichkeit, das Crossplay abzuschalten.

Wenn ihr also nicht gegen User anderer Plattformen in Call of Duty: Modern Warfare 2 antreten möchtet, solltet ihr diese Option in Betracht ziehen.

Unser Guide zeigt euch, wie ihr das Crossplay auf den einzelnen Systemen deaktivieren könnt.

Inhalt:

Wie schalte ich MW2 Crossplay auf der PlayStation aus?

Um Crossplay in Modern Warfare 2 auf der PlayStation zu deaktivieren, geht ihr ins Einstellungsmenü. Im Hauptmenü drückt ihr den Optionen-Button und begebt euch in den Einstellungen zum Menüpunkt "Account und Netzwerk". Dort findet ihr die "Crossplay"-Einstellung.

Für Xbox- und PC-User taucht diese Option derzeit nicht auf, mehr Details lest ihr unten.

Das PS5-Menü mit der Crossplay-Option.

Wie schalte ich MW2 Crossplay auf der Xbox aus?

Derzeit besteht direkt im Spiel nicht die Möglichkeit, das Crossplay auf der Xbox zu deaktivieren. Allerdings habt ihr die Option, dies auf Systemebene in den Einstellungen der Konsole zu tun.

Begebt euch zum Home-Bildschirm der Konsole, drückt den Xbox-Button und ruft die Einstellungen auf.

Geht zu "Allgemein" Nun wählt "Onlinesicherheit und Datenschutz" Als nächstes geht zu "Datenschutz und Online-Sicherheit Öffnet "Xbox-Datenschutz" Wählt "Details anzeigen und anpassen" aus Jetzt sucht nach "Kommunikation und Multiplayer" Hier sucht ihr nach der Option "Sie können jetzt einem netzwerkübergreifenden Spiel beitreten" und stellt sie auf "Blockieren"

Beim nächsten Spielstart teilte das Spiel mit, dass ihr die Zustimmung erteilen müsst.

Nachdem wir das getan hatten, konnten wir den Multiplayer spielen und die Lobby war nur mit Xbox-Usern gefüllt.

Bedenkt, dass ihr womöglich eure Konsole neu starten müsst, damit die Einstellungen berücksichtigt werden. Obendrein gilt diese Einstellung auf Systemebene natürlich für alle Spiele, nicht nur für Modern Warfare 2.

Kann man MW2 Crossplay auf PC deaktivieren?

Auf dem PC besteht derzeit keine Möglichkeit, Crossplay in Modern Warfare 2 zu deaktivieren. Das liegt daran, dass die entsprechende Option in den Einstellungen zum Launch fehlt.

Auch auf Systemebene ist es nicht möglich, das Crossplay zu deaktivieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich dahingehend etwas tut.

Die Crossplay-Option ist auf anderen Plattformen außer der PlayStation derzeit nicht verfügbar.

Sollte ich MW2 Crossplay deaktivieren?

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ihr Crossplay in Modern Warfare 2 vielleicht für euch deaktivieren solltet.

Der Hauptgrund sind natürlich Unterschiede in der Steuerung. Konsolen-User spielen mit Controller, PC-User mit Maus und Tastatur, was Letzteren mehr Präzision und schnellere Bewegungen ermöglicht. Als Ausgleich gibt es auf Konsolen häufig eine Zielhilfe.

Letztlich liegt es an euch, ob ihr gegen User von anderen Plattformen antreten möchtet oder nicht und ob euch die Unterschiede bei der Steuerung stören.

Wenn ihr unter den Usern eurer Plattform bleiben möchtet, dann deaktiviert Crossplay.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Call of Duty: Modern Warfare 2: