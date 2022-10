Call of Duty: Modern Warfare 2: Die besten Audio-Einstellungen - So hört ihr Schritte der Gegner!

Auch beim Sound könnt ihr in Call of Duty: Modern Warfare 2 noch einiges aus dem Spiel herausholen, was euch besonders im Multiplayer-Modus weiterhilft.

Das ermöglicht es unter anderem, dass ihr in Call of Duty: Modern Warfare 2 besser Schritte von Gegnern hören könnt, ohne von anderen Dingen gestört zu werden.

Unser Guide zeigt euch die besten Audio-Einstellungen für den Shooter!

Inhalt:

Was sind die besten Audio-Settings in Modern Warfare 2?

In entscheidenden Situationen kann es über Leben und Tod im Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2 entscheiden, ob ihr bestimmte Geräusche hört oder auch nicht. Es gibt euch womöglich einen Hinweis darauf, was euch im nächsten Raum oder hinter der nächsten Ecke erwartet.

Um eure Audio-Settings entsprechend zu optimieren, könnt ihr auf folgende Einstellungen setzen:

Einstellung Wert Gesamtlautstärke 100 Audio-Mix Kopfhörer oder Kopfhörer-Bassverstärkt Musiklautstärke 0 Dialoglautstärke Mindestens 50 Effektlaufstärke 90 bis 100 Treffergeräuschlautstärke 90 Mono-Audio Aus Sprach-Chat Aktiviert Sprach-Chat-Lautstärke 90 Killstreak-Musik An Tinnitus-Ton reduzieren An

Je nachdem, welches Setup ihr habt, kann es natürlich Unterschiede geben. Schreckt daher nicht davor zurück, ein wenig zu experimentieren und mit diesen Einstellungen herumzuspielen, wenn ihr nicht zu 100 Prozent glücklich damit seid. Es ist mehr ein grober Richtwert, der weitere Anpassungen erlaubt.

Gut abgestimmte Audio-Settings können euch Vorteile verschaffen.

