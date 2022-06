Call of Duty: Modern Warfare 2 erhält offenbar eine Beta im August

Inzwischen haben wir viel Material zu Call of Duty: Modern Warfare 2 gesehen, zuletzt eine längere Gameplay-Demo, das auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde. Neuigkeiten zum Multiplayer blieben vorerst aus.

Beta könnte bereits in zwei Monaten beginnen

Nun hat Amazon möglicherweise den Start der Beta von Modern Warfare 2 geleakt. Wer das Spiel beim großen Einzelhändler bestellt, erhält Zugang zur Beta. Dieser Vorbestellerbonus ist nur bis zum 15. August gültig.

"Bestellt Call of Duty: Modern Warfare II bis zum 15. August 2022 für jede Plattform vor, um frühen Zugang zur Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare freizuschalten. [...] Die Codes werden am 15. August gesendet", heißt es auf der Produktseite von Amazon.

Das deutet stark darauf hin, dass die Beta des Shooters zu diesem Zeitpunkt beginnt. Ebenfalls lässt sich auf der Seite herauslesen, dass PlayStation-Spieler zuerst in die Beta starten können.

Da der August nicht mehr lange auf sich lässt, gibt es sicher bald offizielle Informationen über die Testphase. Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC. Hier könnt ihr das Spiel für Konsolen vorbestellen.