Call of Duty Modern Warfare 2: Spielt den Multiplayer das ganze Wochenende kostenlos

Activision startet in die erste kostenlose Testphase für Call of Duty: Modern Warfare 2. Ab heute und bis zum 19. Dezember 2022 könnt ihr den Multiplayer des Shooters genießen, ohne dafür Geld auszugeben.

Startschuss ist heute Abend

Dieses kostenlose Testangebot gibt Spielern die Möglichkeit, das gesamte Multiplayer-Angebot von Modern Warfare 2 zu testen. Sie erhalten Zugang zu den Modi Team Deathmatch, Hardpoint, Domination und Kill Confirmed und dürfen dabei zwischen First- und Third-Person-Modus wählen.

Dabei könnt ihr euch auf den Karten Farm 18 und El Asilo sowie Shipment austoben.

Heute, am 15. Dezember, startet die Testphase um 19:00 Uhr. Ihr könnt das gesamte Wochenende weiterspielen. Erst am Montag, dem 19. Dezember, endet der kostenlose Zugang.

Wer einfach mal reinschnuppern will oder sich überlegt Call of Duty: Modern Warfare 2 zuzulegen, hat mit dem kostenlosen Wochenende die beste Gelegenheit einmal die Nase in das Kampfgeschehen zu stecken.