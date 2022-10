Call of Duty: Modern Warfare 2: Spielzeit und Liste aller Missionen - So lange spielt ihr

Auch das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 umfasst wieder eine Singleplayer-Kampagne. Aber wie lange dauert die Kampagne? Eine gute Frage, auf die wir hier im Artikel näher eingehen.

Im Guide verraten wir euch mehr zur Spielzeit von Call of Duty: Modern Warfare 2 und zeigen euch, welche Missionen es gibt.

Inhalt:

Wie lang ist Call of Duty: Modern Warfare 2?

Ihr kennt es von Call of Duty nicht anders: Auch die Kampagne von Modern Warfare 2 ist kein allzu ausuferndes Werk, sie wird euch aber ein paar Stunden beschäftigen.

Wie lange es dauert, hängt letztlich natürlich davon ab, wie gut ihr seid und auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt.

Wenn wir uns am normalen Schwierigkeitsgrad "Soldat" orientieren, könnt ihr mit etwas sechs bis sieben Stunden Spielzeit für die Kampagne rechnen.

Ausgehend davon seid ihr natürlich schneller durch, wenn ihr auf "Rekrut". Auf "Veteran" und "Realismus" wird es wahrscheinlich etwas länger dauern.

Mehr Spielzeit könnt ihr herauskitzeln, wenn ihr euch mit einzelnen Herausforderungen beschäftigt, die etwa für bestimmte Trophäen erforderlich sind. Und ihr müsst so oder so einiges machen und euch wahrscheinlich noch ein gutes Stück länger mit der Kampagne befassen, wenn ihr die kostbare Platin-Trophäe in Modern Warfare 2 haben möchtet.

Wie viele Missionen gibt es in Call of Duty: Modern Warfare 2?

Insgesamt erwarten euch in Call of Duty: Modern Warfare 2 17 Missionen, in denen ihr mit Captain Price, Soap und anderen unterwegs seid, natürlich wie immer im Kampf gegen das Böse.

Nachfolgend haben wir alle Missionen inklusive der ungefähren Länge für euch aufgelistet.

Alle Missionen in Call of Duty: Modern Warfare 2:

Schlag (Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal – circa 5 Minuten)

(Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal – circa 5 Minuten) Töten oder Ergreifen (Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal – circa 20 Minuten)

(Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal – circa 20 Minuten) Nasse Angelegenheit (Amsterdam – circa 10 Minuten)

(Amsterdam – circa 10 Minuten) Spezialhandwerk (Amsterdam – circa 5 Minuten)

(Amsterdam – circa 5 Minuten) Grenzbereich (USA/Mexiko – circa 15 Minuten)

(USA/Mexiko – circa 15 Minuten) Kartellschutz (Mexiko – circa 15 Minuten)

(Mexiko – circa 15 Minuten) Luftnahunterstützung (Mexiko – circa 20 Minuten)

(Mexiko – circa 20 Minuten) Stellung (Mexiko – circa 10 Minuten)

(Mexiko – circa 10 Minuten) Gewaltsame Aufklärung (Spanien – circa 45 Minuten)

(Spanien – circa 45 Minuten) Gewalt und Timing (Urzikstan – circa 20 Minuten)

(Urzikstan – circa 20 Minuten) El Sin Nombre (Mexiko – circa 35 Minuten)

(Mexiko – circa 35 Minuten) Dunkles Gewässer (Golf von Mexiko – circa 20 Minuten)

(Golf von Mexiko – circa 20 Minuten) Allein (Mexiko – circa 40 Minuten)

(Mexiko – circa 40 Minuten) Gefängnisausbruch (Mexiko – circa 35 Minuten)

(Mexiko – circa 35 Minuten) Rückblick (Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal – circa 5 Minuten)

(Al Mazrah, Vereinigte Republik Adal – circa 5 Minuten) Ghost-Team (Mexiko – circa 25 Minuten)

(Mexiko – circa 25 Minuten) Countdown (Chicago – circa 25 Minuten)

Viel Spaß beim Spielen von Call of Duty: Modern Warfare 2!

