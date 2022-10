Call of Duty: Modern Warfare 2: Xbox-Cover in Kanada bewirbt den Shooter als PlayStation-Bestseller

Bei der Verpackung der Xbox-Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 in Kanada ist ein kleiner Fauxpas passiert.

Auf der Rückseite des Covers wird der Shooter kurzerhand als PlayStation-Bestseller angepriesen.

Ein Wort verändert alles

Ganz oben auf der Rückseite befindet sich in englischer Sprache folgender Satz: "The best-selling Franchise on Xbox."

So weit, so richtig. Direkt darunter ist noch einmal der gleiche Satz auf Französisch zu lesen, allerdings mit PlayStation statt Xbox am Ende.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2:

Für den ein oder anderen vielleicht ein kleines Sammlerstück. Es ist wohl davon auszugehen, dass Publisher Activision den Fehler bei künftigen Auflagen behebt.

In gewisser Weise passt es zu den jüngsten Wortgefechten zwischen Microsoft und Sony, wenn es um die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht.

Sony befürchtet durch die Übernahme des Publishers und damit auch der Call-of-Duty-Reihe Nachteile für seine Plattform. Indes möchte Microsoft die Reihe nach eigenen Angaben auch nach der Übernahme noch einige Jahre auf der PlayStation belassen.