Call of Duty Next: Hier sind alle Details zum Event am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 15. September, findet Call of Duty: Next statt. Ein Event, bei dem die Verantwortlichen Parteien über die "unmittelbare" Zukunft von Call of Duty sprechen.

Das ist der Plan für die CoD: Next

Dabei geht es nicht nur um das schon bald erscheinende Call of Duy: Modern Warfare 2, sondern auch um viele andere Ableger des Franchise. Ganz konkret soll es um Informationen zum nächsten Call of Duty: Warzone und der mobilen Version von Call of Duty: Warzone gehen.

Bei Modern Warfare 2 soll der Mehrspielermodus enthüllt werden. Gleichzeitig nehmen auch viele Streamer an der Veranstaltung teil, die live Call of Duty zocken. Und dann gibt es natürlich noch einige Überraschungen. Man will ja nicht schon alles vorwegnehmen.

Call of Duty: Next startet am 15. September um 19:00 Uhr. Ihr könnt auf YouTube, Twitch, Twitter und Facebook live mit dabei sein.

Beta von Modern Warfare 2 startet einen Tag später

Im Beitrag der offiziellen Call-of-Duty-Seite gibt das Team außerdem weitere Details zur offenen Beta von Modern Warfare 2. Diese soll für alle Plattformen kostenlos sein und beginnt am 16. September für PlayStation-Spieler. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.

Hier sind alle Beta-Termine aufgelistet:

16. September - 20. September: PS4- und PS5-Vorbesteller

PS4- und PS5-Vorbesteller 18. September - 20. September: PS4 und PS5

PS4 und PS5 22. September - 26. September: PC- und Xbox-Vorbesteller, PS

PC- und Xbox-Vorbesteller, PS 24. September - 26. September: Offene Beta für alle

Crossplay ist während alle Testphasen aktiviert, in denen Spieler aller Plattformen teilnehmen können. PlayStation-Spieler, die das Spiel nicht vorbestellt haben, können auch an der Beta für PC- und Xbox-Vorbesteller teilnehmen. Jede Beta-Phase beginnt am Starttag um 19:00 Uhr.