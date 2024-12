Call of Duty und Squid Game: Verrücktes Crossover für Black Ops 6 und Warzone

Seit dem 25. Oktober könnt ihr euch auf den Schlachtfeldern von Call of Duty: Black Ops 6 austoben. Der Shooter von Entwickler Treyarch und Publisher Activision ist auf PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Schon jetzt hat das Spiel einige Updates erhalten, damit Probleme beim Multiplayer und in der Kampagne behoben werden. Neben der neuen Geschichte gibt es auch das Ominmovement, mit dem ihr euch flexibler bewegen könnt. Bald gibt es eine weitere Neuerung in Form eines Crossovers.

Dieses Crossover hat niemand kommen sehen

Activision hat nun eine kleine Überraschung für alle Fans des Shooters. Passend zum nahenden Start einer neuen Netlfix-Serie, kündigt der Publisher ein Crossover an. Dabei geht es um Squid Game, eine verstörende Serie, deren erste Staffel ein echter Hit auf Netflix wurde. Staffel 2 beginnt am 26. Dezember auf der Streaming-Plattform und dürfte nicht weniger brutal werden als die Debüt-Staffel.

In dieser koreanischen Serie geht es blutig zu. Arme oder anderweitig mittellose Menschen können an einer Spieleshow teilnehmen, in der der Gewinner einen riesigen Geldpreis gewinnt. Die Teilnehmer setzen ihr Leben in tödlichen Spielen ein, um eine Chance auf ein schuldenfreies Leben zu bekommen. Horror und Drama treffen hier zusammen und auch ein gewisses Maß an Intrigen und unerwarteten Wendungen gibt es.

Ebenfalls auf dem Weg ist ein Mobile-Game für Android und iOS. Squid Game Unleashed wird direkt von Netflix veröffentlicht und ist ein Multiplayer-Party-Royale, das ihr in der App des Anbieters zocken könnt. Entwickler hinter diesem Game ist das Netflix-interne Studio Boss Fight Entertainment.

Netflix schreibt über das Spiel: "Wie die erfolgreiche dystopische Thrillerserie, nach der es benannt ist, basiert Squid Game: Unleashed klassische Kinderspiele und gibt ihnen einen dunklen Twist. Schließt euch mit Freunden zusammen oder tretet gegen bis zu 32 Spieler an, um den ultimativen Preis zu gewinnen: das Überleben."

"Auf dem Weg dorthin verdienst du Geld, um deinen Avatar zu individualisieren und dich durch immer härtere Herausforderungen zu kämpfen, während du dich in den Turnierrängen nach oben kämpfst."