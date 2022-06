Call of Duty Vanguard und Warzone: Season 4 startet am 22. Juni mit diesen Inhalten

Season 4 in Call of Duty Vanguard und Call of Duty Warzone startet am 22. Juni 2022.

In wenigen Tagen bekommt ihr für beide Spiele eine ganze Menge an neuen Inhalten.

Was in Warzone neu ist

Blicken wir zuerst einmal auf den neuen Content für CoD Warzone. Im Mittelpunkt steht hier die brandneue, von den High Moon Studios entwickelte Resurgence Battle Royale Map Fortune's Keep.

Auf Caldera erwarten euch ebenfalls ein paar Änderungen. Unter anderem kehrt Storage Town zurück und die Flussbetten trocknen aus, was euch neue Möglichkeiten verschafft. Einen Armored SUV, einen neuen Contract sowie weitere neue Features gibt’s obendrauf.

Insgesamt stehen euch somit aktuell drei Maps für die reguläre, wöchentliche Playlist-Rotation zur Verfügung: Fortune's Keep, Caldera und Rebirth Island.

Die Neuerungen für Vanguard

Auch Call of Duty Vanguard erhält eine Vielzahl an neuen Inhalten. Gegen Zombies kämpft ihr in den Sümpfen von Shi No Numa, mit dabei ist eine neue, mehrstufige Hauptquest.

Auf der Map USS Texas 1945 kämpft ihr indes auf dem Deck und im Inneren des Schiffes. Bekannt ist die Karte aus Call of Duty WW2. Im Laufe der Season kommt auch noch Desolation neu hinzu.

Indes debütiert der Modus Blueprint Gun in Vanguard und es gibt insgesamt vier neue Waffen. Marco 5 und UGM-8 sind direkt zum Launch verfügbar, Push Dagger kommt im Launch-Zeitraum und Vargo-S im Laufe der Season.

Ferner könnt ihr drei neue Operatoren erwarten. Von diesen ist Carver Butcher direkt zum Launch verfügbar. Im Laufe der Season folgen noch Callum Hendry und Ikenna Olowe. Hier ein Überblick: