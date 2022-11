Call of Duty Warzone 2 Season 1 Release-Datum: Start, Preload und alle Infos

In Kürze geht das neue Call of Duty Warzone 2 an den Start und läutet eine neue Zukunft für das Battle Royale ein. Während Warzone 2 zukünftig weiterentwickelt wird, bleibt der Vorgänger als Warzone Caldera eigenständig spielbar.

Was euch in Call of Duty Warzone 2 erwartet? Wir fassen für euch in unserem Guide alle neuen Inhalte zusammen, zeigen euch, wann es losgeht und wann ihr mit dem Preload beginnen könnt!

Wann startet Season 1 in Call of Duty Warzone 2?

Der Start von Call of Duty Warzone 2 fällt auch zeitgleich mit der Veröffentlichung des Spiels zusammen.

Geplant ist der Startschuss für den 16. November 2022 um 19 Uhr deutscher Zeit. Sobald die Server von Warzone 2 online sind, beginnt auch die erste Season.

Was ist neu in Call of Duty Warzone 2 Season 1?

Zum Launch von Call of Duty Warzone 2 und der ersten Season erwarten euch jede Menge Neuerungen im Spiel.

Hier alle Neuerungen im Überblick:

Custom Loadouts sind zurück in Warzone 2. Primärwaffen aus eurem Loadout könnt ihr etwa mit In-Match-Geld in Shops kaufen, als Drop finden oder in Strongholds und Black Sites.

Das Loot-System bleibt im Battle Royale traditionell, in DMZ gibt es hingegen ein neues Rucksack-System. Im Battle Royale habt ihr ein Loot-Menü bei bestimmten Loot-Containern und auch beim Rucksack eines Spielers.

Im Gulag kämpfen nun zwei zufällig zusammengewürfelte Duos in einem 2vs2 gegeneinander. Alle erhalten dasselbe Loadout, in der Mitte der Map befinden sich effektivere Waffen. Während des Gefechts taucht zudem ein "Jailer" als Gegner auf, der mehr Druck ausübt. Wenn beide Duos den Jailer besiegen können, landen alle vier wieder im Match. Dafür ist aber Zusammenarbeit erforderlich.

Loadouts sind zurück.

KI-Kämpfer findet ihr im Battle Royale nur in Strongholds, Black Sites und bei Gulag Overtime.

Im Battle Royale kann es bis zu drei Kreise auf dem Schlachtfeld geben, die mit der Zeit kleiner werden. Wo die sich befinden, wird per Zufall bestimmt. Am Ende laufen aber alle zusammen.

Gespräche können von anderen in der Umgebung mitgehört werden. Passt also auf, ob ihr etwas sagt und wenn ja, was. Oder lockt Feinde auf eine falsche Fährte.

In Squad-basierten DMZ-Modi sowie speziellen Battle-Royale-Playlists habt ihr die Möglichkeit, euch mit anderen Operatoren zu größeren Squads zusammenzuschließen.

Durch ein Verhöhr eines Gegners könnt ihr in Battle Royale und DMZ die Locations feindlicher Spieler erfahren.

Der Heavy Chopper und der Hummer EV kommen als neue Fahrzeuge ins Spiel. Hier sind alle Fahrzeuge, die zum Launch im Spiel sind:

ATV



UTV



Hatchback



SUV (Standard)



GMC Hummer EV



Cargo Truck



Light Helo



Heavy Chopper



RHIB



Armored Patrol Boat

Alle Fahrzeuge verbrauchen mit der Zeit Kraftstoff. Geht der aus, könnt ihr das Vehikel nicht weiter benutzen. Mit Kanistern oder an Tankstellen könnt ihr sie aber wieder auffüllen. An Tankstellen lässt sich zudem Schaden reparieren. Platte Reifen lassen sich überall in der Welt reparieren.

Ihr könnt auch im Wasser kämpfen, allerdings nicht mit eurer Primärwaffe. Nur kleinere Waffen, Nahkampfwaffen und Wurfmesser könnt ihr verwenden.

Jeder Shop im Spiel verfügt über ein eigenes Set an Items in begrenzter Menge, darunter Killstreaks, Rüstungen und mehr. Auch gefallene Squadmitglieder könnt ihr zurückbringen.

DMZ konzentriert sich als neuer Modus auf eine Geschichte. Ihr könnt Fraktions-basierte Missionen und zusätzliche Nebenaufgaben erfüllen, kämpft gegen Operatoren und KI-Gegner und sucht nach wertvollen Items, während ihr auf die Abholung wartet.

Während der Season werden Third-Person-Playlists in die wöchentliche Rotation eingeführt.

Ihr werdet auch im Third-Person-Modus spielen können.

Wann beginnt der Preload von Call of Duty Warzone 2?

Ihr bekommt ein wenig Zeit, um euch Call of Duty Warzone 2 vorab auf das Gerät eurer Wahl herunterzuladen, damit ihr pünktlich zum Launch des Spiels und der ersten Season startbereit seid.

Der Preload beginnt auf allen Plattformen am 14. November 2022 gegen 19 Uhr deutscher Zeit.

Schon mal viel Spaß in Season 1 von Call of Duty Warzone 2.