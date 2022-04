Call of Duty: Warzone bringt Godzilla und King Kong in die dritte Saison

Erst vor einer Woche tauchten Gerüchte über King Kong und Godzilla in der kommenden dritten Saison von Call of Duty: Warzone und Vanguard auf. Mit einem neuen Trailer wurden die beiden Monster nun für die neue Season bestätigt - einen Termin für den Startschuss liefert das Video gleich mit.

Einmal kräftig auf die Brust klopfen - Godzilla und King Kong kommen

Am 27. April startet die dritte Pazifik-Saison in Call of Duty: Warzone und bringt zwei bekannte Gesichter ins Spiel - die ledrige Visage von Godzilla und King Kongs tödliche Primaten-Fratze. Ein kurzer Teaser zeigt, wie die beiden Ungetüme am Strand aufeinander losgehen.

Direkt im April sollen die beiden jedoch noch nicht das Schlachtfeld von Warzone mit ihrem Besuch beglücken. Die berühmten Filmmonster warten mit ihrem Auftritt bis zum 11. Mai, wo sie im Zuge des "Operation Monarch"-Events eingeführt werden.

"In diesem zeitlich begrenzten Event treten die ikonischen Titanen des MonsterVerse auf: Godzilla und Kong", so die Entwickler im neuen CoD-Blog. Auch erste Details sind jetzt bekannt.

Bis Operation Monarch live geht, bietet euch Warzone eine Ausgrabungsstätte an, in der ihr nach Hinweisen auf kommende Feinde suchen könnt. Außerdem kommt mit dem neuen "Offshore-Gulag" eine Duell-Arena und Caldera wird optisch mit Schädeln, Höhlenmalereien und einer überirdischen Axt verziert.

"Riesige Schädel und wiederaufgebaute Verteidigungsanlagen sind nur zwei der vielen Hinweise auf das, was mit der Operation Monarch kommen wird", sagen die Entwickler.