Call of Duty Warzone: Ein komplizierter Glitch lässt euch eure alten Camos nutzen und Fans wollen nun, dass es als offizielles Feature eingeführt wird

Ein neuer Glitch in Call of Duty: Warzone erlaubt es Spielern, alte Camos aus Modern Warfare 3 auf Waffen aus Black Ops 6 anzuwenden. Fans begrüßen die Möglichkeit, die beliebten Designs zu verwenden. Die Community findet, dass dieses Feature offiziell eingeführt werden sollte. Der Trick ist allerdings etwas kompliziert und könnte bald von den Entwicklern beseitigt werden. Dennoch bietet dieser Glitch Grund für neue Diskussionen über kosmetische Anpassungen und deren Verfügbarkeit in Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 Genre: Ego-Shooter

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 25. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Treyarch / Activision

Beliebte Camos endlich wieder nutzbar

Spieler entdeckteen durch den Glitch eine Möglichkeit, Camos aus Modern Warfare 3 auf aktuelle Waffen aus Black Ops 6 in Warzone zu übertragen. Mastery-Camos wie Gold, Diamant oder Dark Matter gehören zu den begehrtesten Belohnungen, sind aber schwer zu verdienen. Viele Spieler würden diese hart erarbeiteten Designs gerne öfter und flexibler nutzen. Bisher war es jedoch nicht möglich, ältere Skins in Warzone zu verwenden, was den neuen Glitch umso interessanter macht. Er ermöglicht es, aufwendig freigeschaltete Lieblingsdesigns aus vergangenen Spielen mit aktuellen Meta-Waffen zu kombinieren, was für zahlreiche Spieler eine Freude darstellt.

Komplexer Glitch fordert Teamwork

Der Glitch wurde von X-User BSPGamin entdeckt und erfordert eine genaue Abfolge von Schritten. Spieler müssen in einem privaten Match starten, Loadouts anpassen und dabei mit einem Freund zusammenarbeiten, der bestimmte Wechsel zwischen Lobby und Spielmodi vornimmt. Die Methode ist nicht nur aufwendig, sondern ist womöglich auch nicht lange verfügbar, da die Entwickler den Glitch vermutlich bald beheben werden. Dennoch zeigt er auf, wie viel Potenzial es in flexibleren Anpassungsmöglichkeiten für Spieler gibt.

*NEW* INSTANT CAMO GLITCH! MW3 CAMOS on BO6 GUNS! pic.twitter.com/kbPTyxzPfR — bubs (@BSPGamin) January 12, 2025

Trotzdem ermöglicht der Glitch es vorübergehend, die alten Camos zu nutzen. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler an weiteren Verbesserungen wie dem Challenge-Tracking für Black Ops 6, einer Funktion, die zuletzt in Modern Warfare 3 verfügbar war. Ob der Glitch bestehen bleibt oder verschwindet, bleibt abzuwarten. Die Community hofft auf ein offizielles Feature, das die älteren Camos nutzbar macht.