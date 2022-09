Call of Duty Warzone und Vanguard treffen in neuem Bundle auf Umbrella Academy

In Call of Duty Warzone und Call of Duty Vanguard steht ein weiteres Crossover auf dem Programm.

Dabei handelt es sich um das neue Hazel Bundle, das eine Kooperation zwischen den beiden Shootern und der Netflix-Serie The Umbrella Academy darstellt. Diese basiert wiederum auf den Comics von Gerard Way, dem Leadsänger von My Chemical Romance.

Was umfasst das Hazel Bundle?

Einerseits bekommt ihr mit dem Hazel Bundle die beiden Attentäter Hazel und Cha-Cha, die als legendäre Operator-Skins spielbar sind.

Mit ihren übergroßen und auffälligen Helmen sind sie auf jeden Fall gut als Ziele auszumachen.

Ihr könnt das Bundle ab sofort kaufen, obendrein enthält es noch spezielle Finishing Moves, Calling Cards, Charms, Highlights und Embleme. So könnt ihr alle anderen wissen lassen, dass ihr ein Umbrella-Academy-Fan seid.

Hier ist ein Trailer zu dem neuen Inhaltspaket: