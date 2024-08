Call of Duty Warzone bringt Verdansk zurück, zusammen mit einer neuen, kleineren Map

Activision hat bestätigt, dass die ursprüngliche Verdansk-Map zu Call of Duty Warzone zurückkehrt.

Bis dahin braucht ihr allerdings noch etwas Geduld, denn die Rückkehr ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Eine neue, kleinere Map

Wie im Rahmen des Events Call of Duty Next bestätigt wurde, ergänzt die Verdansk-Map dann die neu angekündigte Map Area 99.

Dabei handelt es sich um eine kleinere, übersichtlichere Karte.

Möglicherweise kehrt Verdansk im März 2025 zurück, denn am 10. März 2025 feiert Warzone seinen fünften Geburtstag.

"Im Frühjahr feiern wir fünf unglaubliche Jahre Warzone", sagt Stephanie Snowden, Senior Director of Studio Communications. "Im Namen aller von uns, die tagtäglich am Warzone-Erlebnis arbeiten, danke ich euch fürs Spielen. Es fühlt sich einfach richtig an, zur Feier dieses Meilensteins zu unseren Wurzeln zurückzukehren."