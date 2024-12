Call of Duty: World at War und Singularity könnten 2025 im Xbox Game Pass erscheinen

Zwei weitere Klassiker könnten bald im Xbox Game Pass verfügbar sein. Laut einem Leak sollen Call of Duty: World at War und Singularity ab Mai 2025 Teil des beliebten Abo-Services von Microsoft werden. Beide Shooter könnten das bereits vielfältige Angebot im Game Pass weiter stärken.

Zwei Shooter-Klassiker könnten in den Game Pass kommen

Der Leak stammt vom eXputer-Autor eXtas1s, der bekannt für seine Vorhersagen zu Game Pass-Titeln ist. Call of Duty: World at War, entwickelt von Treyarch und ursprünglich 2008 veröffentlicht, führte die beliebte Zombie-Koop-Komponente in die Call of Duty-Reihe ein. Singularity hingegen ist ein Shooter von Raven Software aus dem Jahr 2010. Beide Spiele könnten besonders alte Fans des Shooter-Genres ansprechen und sie zugleich einem neuen Publikum näher bringen.

👀🔥 SPOTED 👓



Call of Duty: World at War se agregó a Microsoft Store para PC, y según la ficha no admite logros.



De acuerdo a mis fuentes tengo entendido que estará disponible en Game Pass en torno al mes de Mayo, mismo mes en el que debería llegar Singularity. pic.twitter.com/VnXT4vG1y5 — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) December 23, 2024

Microsoft setzt auf Wachstum

Hintergrund dieser Ergänzungen ist Microsofts Übernahme von Activision Blizzard im Oktober 2023. Der Kauf für 69 Milliarden US-Dollar ermöglichte es Microsoft, viele bekannte Titel ins Game Pass-Angebot zu integrieren. Bereits jetzt sind Spiele wie Diablo 4, die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und verschiedene Call of Duty-Ableger verfügbar. Die Aufnahme weiterer Klassiker wie World at War und Singularity zeigt Microsofts Ziel, den Game Pass zu einem Muss für Gaming-Fans zu machen und auch ältere Titel einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

Zusätzlich möchte Microsoft die Funktionalität seines Abo-Services erweitern. Seit Kurzem können Game Pass Ultimate-Nutzer einige separat gekaufte Spiele per Cloud-Streaming auf PCs, Smartphones und Tablets spielen. Ab 2025 soll diese Funktion auch auf Konsolen verfügbar sein.

Falls sich die Gerüchte bewahrheiten, erwartet Shooter-Fans im Mai 2025 eine kleine Geschichtsstunde. Mit World at War und Singularity kämen zwei Klassiker, die die Attraktivität des Game Pass weiter steigern könnten.