Black Ops 6 steckt euch mit der neuen Zombie-Karte in unheimliche Katakomben, die seit Jahrhunderten ungestört waren, und schaut, was passiert

Für viele Spieler in Zombies der beste Call-of-Duty-Modus. Zur Feier des 115. Geburtstages - denn Call of Duty: Black Ops 6 erschien vor genau so vielen Tagen - feiert Treyarch mit frischen Zombies-Features und doppelter Erfahrung für die nächsten Tage. Zudem enthüllt der Entwickler die neue Karte für den Zombiemodus.

Call of Duty: Black Ops 6 Genre: Ego-Shooter

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 25. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Treyarch / Activision

Selbst Schuld, wenn ihr die Ruhe der Toten mit eurem Geballer stört

Der Tag 115 ist für Call of Duty: Black Ops 6 deshalb interessant, weil 115 die Nummer des Elements ist, welches die Zombies zum Leben erweckt. Treyarch feiert also den Start seiner eigenen virtuellen Zombieapokalypse. Passend dazu gibt es einige Dinge, auf die sich alle Zombies-Fans unter euch besonders freuen dürften. So stellt Treyarch in einem ausführlichen Beitrag die neue Karte, The Tomb, in einem großen Beitrag vor. Die Karte konfrontiert euch inmitten von Katakomben mit den untoten Wesen.

Und hier, wow, was für ein aussagekräftiger Trailer:

Angelehnt ist die Map an das beliebte Liberty Falls, soll aber "engere Spielräume mit Fokus auf Wiederspielbarkeit" bieten. "Genau wie in Liberty Falls gibt es jede Menge Easter Eggs und sogar eine neu gestaltete Wunderwaffe, die von unserer Vergangenheit inspiriert ist. Das ist alles, was wir im Moment dazu sagen können", so der Entwickler.

"Zur Erinnerung: Jede Zombies-Karte in Black Ops 6 ist ein Originalschauplatz, der von Grund auf für den Modus entwickelt wurde... aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht hier und da über ein Augenzwinkern und ein Nicken freuen können."

Die Karte erscheint nicht sofort, sondern kann mit dem Start der zweiten Saison am 28. Januar ausgiebig erkundet werden. Ein bisschen Lore zur Karte lässt Treyarch auch in den Beitrag einfließen und erklärt, dass ihr euch auf dieser Karte in eine Ausgrabungsstätte begebt, die jahrhundertelang ungestört blieb. Eine Expedition im Jahr 1908 soll es gegeben haben, diese sei jedoch gescheitert. Niemand weiß, was mit den Archäologen passiert ist. Tja, und ihr stört diese friedliche Ruhe jetzt.

Auch die Rückkehr eines neuen, alten Features soll die Neugier aller Zombie-Freunde wecken. Im Koop-Modus werden wieder Pausen für die Zwischenrunden eingeführt. So können die Lobby-Leiter das Spiel zwischen den Runden pausieren, damit Spieler endlich auf Klo gehen oder sich eine schnelle Stärkung holen können.

Weitere Details zu The Tomb und Zombies soll es nächste Woche geben.