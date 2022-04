Capcom Arcade Stadium geht im Sommer in die zweite Runde

Capcom hat bestätigt, dass eine Fortsetzung der Arcade-Stadium-Retro-Compilation im Sommer fortgesetzt wird. Insgesamt sollen 32 Spiele-Klassiker darin enthalten sein.

Neue Retro-Klassiker für den Sommer

Der Name des Nachfolgers lautet Capcom Arcade 2nd Stadium und wird im Juni veröffentlicht. Es folgt dem gleichen Release-Modell wie sein Vorgänger und besitzt einen kostenlosen Basis-Download mit einem Spiel sowie die Möglichkeit weitere Titel aus der Sammlung zu kaufen.

Publisher Capcom beschreibt die Fortsetzung als "nachgebaute Spielhalle voller authentischer Kabinette zum Spielen" und verspricht auch gleich ein "neues Line-up von Meisterwerken".

In einem separaten Tweet bestätigt das Studio, dass die Sammlung 32 Klassiker umfassen wird, die noch in diesem Juni auf PC, PlayStation 4, Xbox One und für die Nintendo Switch erscheint.

Leider gibt es derzeit noch keine vollständige Liste aller enthaltenen Titel. Immerhin wissen wir bereits, dass Capcom das Spiel SonSon als kostenlosen Basis-Titel zur Verfügung stellt.

Wer die Sammlung vorbestellt, erhält außerdem die Fighting Collection, die aus Three Wonders, Midnight Wanderers und Chariot und Don't Pull besteht.