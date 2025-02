Capcom bekräftigt, dass Onimusha wieder da ist - Onimusha: Way of the Sword soll 2026 erscheinen und Fans können sich auf ein Remaster von Onimusha 2 freuen, das noch dieses Jahr erscheinen soll

In einem neuen Showcase hat Capcom neue Details zu Onimusha: Way of the Sword enthüllt und eine überarbeitete Version des PS2-Klassikers Onimusha 2: Samurai’s Destiny angekündigt. Die beliebte Samurai-Reihe kehrt 2026 also mit einem neuen Ableger zurück, der mitreißende Schwertkämpfe mit düsteren Fantasy-Elementen verbinden könnte. Doch bereits dieses Jahr soll das Remaster von Onimusha 2 erscheinen, das Fans die Möglichkeit gibt, sich auf den neuen Teil vorzubereiten.

Onimusha: Way of the Sword Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Eine epische Samurai-Saga in Kyoto

Der neueste Teil der Reihe setzt auf drei zentrale Aspekte: überzeugende Charaktere, ein faszinierendes Kyoto-Setting und hochwertige Schwertkampf-Action. Produzent Akihito Kadowaki erklärt im Showcase: "Um das im Video Gezeigte noch etwas zu vervollständigen, nehmen wir in diesem Spiel die für Onimusha typische Schwertkampf-Action und düstere Fantasy-Elemente und nutzen Capcoms neueste Technologie, um dieses neue Spiel so fesselnd wie möglich zu gestalten."

Spieler erkunden historische Orte wie den Kiyomizu-dera-Tempel, während sich die bewegende Samurai-Geschichte entfalten soll. Der Protagonist gelangt durch eine schicksalhafte Wendung in den Besitz eines Oni-Gauntlets, mit dem er monströse Kreaturen – die Genma – vernichtet und ihre Seelen absorbiert. "In Onimusha macht er sich nun daran, die Monstrositäten, die die Welt der Lebenden durchstreifen, niederzumähen und ihre Seelen dem Fehdehandschuh zuzuführen. In düsteren, blutgetränkten Schlägereien sucht er nach seinem Grund zu kämpfen."

Zusätzlich trifft der Held auf historische Figuren, die für das Spiel neu interpretiert wurden. "Indem wir realen historischen Figuren unseren eigenen Stempel aufdrücken, trefft ihr auf eine Reihe von einzigartigen Charakteren. Und zusätzlich zu den Schwertkämpfen wird sich das Drama in einer wunderbar schaurigen Darstellung von Kyoto entfalten."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Forderndes Kampfsystem mit taktischer Tiefe

Besonders interessant soll das Seelen-Sog-Feature werden, das strategische Entscheidungen während des Kampfes erfordert. "Indem ihr Seelen absorbiert, könnt ihr eure Gesundheit wiederherstellen und Spezialfähigkeiten einsetzen. Die Entscheidung, wie ihr die Seelen eures Gegners in der Hitze eines intensiven Kampfes absorbiert, wird der Schlüssel zum Sieg sein."

Die Entwickler betonen, dass das Spiel herausfordernd, aber nicht unfair schwer sein soll – es könnte also auch für Spieler interessant sein, die nicht die ganze Zeit verdroschen werden möchten. "Wir versuchen nicht, ein unmöglich schwieriges Spiel zu entwickeln. Stattdessen wollen wir ein Spiel entwickeln, in dem Fans von Action spannende Schwertkämpfe erleben und Freude am Töten ihrer Feinde haben. Wir hoffen aufrichtig, dass ihr euch auf das freut, was wir erschaffen werden."

Neben Way of the Sword bringt Capcom auch ein Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny auf den Markt, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Die Neuauflage bietet eine modernisierte Version des Klassikers und soll somit eine gute Gelegenheit für Fans oder Einsteiger darstellen, die Geschichte der Serie neu oder zum ersten Mal zu entdecken.

Mit Onimusha: Way of the Sword kehrt eine der beliebtesten Samurai-Reihen endlich wieder zurück. Das Spiel kombiniert Schwertkämpfe mit einer düsteren Fantasy-Welt und interessanten Kampfelementen. Fans müssen sich noch bis 2026 gedulden – können aber bereits 2025 mit dem Remaster von Onimusha 2 das Samurai-Abenteuer auf ihren neuen Konoslen genießen.